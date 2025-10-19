Світлана Лобода виступила на весіллі російського воротаря Хайкіна у Франції

Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода у Франції виступила на весіллі. Це була вечірка російського воротаря норвезького футбольного клубу "Буде-Глімт" Микити Хайкіна.

Відео з її виступу потрапили в мережу завдяки гостям заходу, а поширив їх блогер Богдан Беспалов.

Реклама

Читайте також:

Лобода намагалася приховати виступ

За інформацією джерел, артистка намагалася не афішувати свою участь — у соцмережах Лободи немає жодних згадок про виступ.

На опублікованих кадрах співачка виконує російськомовну пісню "40 градусів".

Хайкін змінює громадянство

28-річний голкіпер одружився з громадянкою Норвегії, що спростило процес отримання норвезького громадянства. За даними ЗМІ, документи вже на фінальній стадії — залишилося лише скласти мовний тест.

Хайкін раніше відмовився грати за збірну Росії та планує виступати за національну команду Норвегії після отримання нового паспорта.

Футболіст народився в Москві, але також має громадянства Великої Британії та Ізраїлю. Його батько — колишній голова ради "Внешагробанку", який отримав політичний притулок у Британії через переслідування в Росії.

Нагадаємо, раніше колишній футболіст Віктор Леоненко порадив трьох кандидатів на посаду головного тренера "Динамо".

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина з'явилася на публіці в прозорій сукні.