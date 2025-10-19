Светлана Лобода выступила на свадьбе российского вратаря Хайкина во Франции

Лобода выступила на празднике известного российского футболиста
Украинская певица Светлана Лобода во Франции выступила на свадьбе. Это была вечеринка российского вратаря норвежского футбольного клуба "Буде-Глимт" Никиты Хайкина.
Видео с ее выступления попали в сеть благодаря гостям мероприятия, а распространил их блогер Богдан Беспалов.
Лобода пыталась скрыть выступление
По информации источников, артистка старалась не афишировать свое участие — в соцсетях Лободы нет никаких упоминаний о выступлении.
На опубликованных кадрах певица исполняет русскоязычную песню "40 градусов".
Хайкин меняет гражданство
28-летний голкипер женился на гражданке Норвегии, что упростило процесс получения норвежского гражданства. По данным СМИ, документы уже на финальной стадии — осталось лишь сдать языковой тест.
Хайкин ранее отказался играть за сборную России и планирует выступать за национальную команду Норвегии после получения нового паспорта.
Футболист родился в Москве, но также имеет гражданства Великобритании и Израиля. Его отец — бывший председатель совета "Внешагробанка", который получил политическое убежище в Британии из-за преследования в России.
Напомним, ранее бывший футболист Виктор Леоненко посоветовал трех кандидатов на должность главного тренера "Динамо".
Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина появилась на публике в прозрачном платье.
Читайте Новини.LIVE!