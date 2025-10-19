Светлана Лобода выступила на свадьбе российского вратаря Хайкина во Франции

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода во Франции выступила на свадьбе. Это была вечеринка российского вратаря норвежского футбольного клуба "Буде-Глимт" Никиты Хайкина.

Видео с ее выступления попали в сеть благодаря гостям мероприятия, а распространил их блогер Богдан Беспалов.

Лобода пыталась скрыть выступление

По информации источников, артистка старалась не афишировать свое участие — в соцсетях Лободы нет никаких упоминаний о выступлении.

На опубликованных кадрах певица исполняет русскоязычную песню "40 градусов".

Хайкин меняет гражданство

28-летний голкипер женился на гражданке Норвегии, что упростило процесс получения норвежского гражданства. По данным СМИ, документы уже на финальной стадии — осталось лишь сдать языковой тест.

Хайкин ранее отказался играть за сборную России и планирует выступать за национальную команду Норвегии после получения нового паспорта.

Футболист родился в Москве, но также имеет гражданства Великобритании и Израиля. Его отец — бывший председатель совета "Внешагробанка", который получил политическое убежище в Британии из-за преследования в России.

