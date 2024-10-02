Лунін змінив підхід до тренувань перед матчем Ліги чемпіонів

Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У рамках другого раунду Ліги чемпіонів французький "Лілль" прийме мадридський "Реал". Голкіпер збірної України Андрій Лунін у цьому матчі вийде на поле в основному складі іспанської команди.

Лунін вже декілька днів завзято тренується, щоб впевнено відіграти свій перший поєдинок цього сезону, повідомляє Diario AS.

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У середу, 2 жовтня, "Лілль" та "Реал" зіграють у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Мадридська команда є фаворитом протистояння навіть попри втрату через травму головного голкіпера.

Андрій Лунін із командою у Франції. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін повернеться в основу "Реалу"

Тібо Куртуа отримав пошкодження наприкінці матчу чемпіонату Іспанії, в якому "Реал" зіграв унічию з "Атлетіко" (1:1). Бельгієць не повернеться на поле як мінімум до середини жовтня. Ба більше, його можуть дискваліфікувати за поведінку у Мадридському дербі.

Андрій Лунін вперше вийде на поле у матчі з "Ліллем". Влітку українець повернувся до статусу запасного футболіста, але травма Куртуа дала йому новий шанс проявити себе.

Андрій Лунін працює на тренуваннях. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Тренерський штаб "Реала" одразу ж змінив метод тренувань Луніна. Українець почав частіше працювати над введенням м'яча у гру та ударами по своїх воротах. Карло Анчелотті задоволений тим, як голкіпер відреагував на можливість знову вийти на поле в основному складі й не переймається грою Луніна.

Нагадаємо, віцекапітан збірної України Олександр Зінченко готується до можливої зміни клубу, яка може статися вже взимку.

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