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Лунин изменил подход к тренировкам перед возвращением в основу Реала

2 октября 2024 11:31
Сергей Романчук - Редактор
Лунин изменил подход к тренировкам перед матчем Лиги чемпионов
Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Сергей Романчук - Редактор

В рамках второго раунда Лиги чемпионов французский "Лилль" примет мадридский "Реал". Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в этом матче выйдет на поле в основном составе испанской команды. 

Лунин уже несколько дней упорно тренируется, чтобы уверенно отыграть свой первый поединок в нынешнем сезоне, сообщает Diario AS

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В среду, второго октября, "Лилль" и "Реал" сыграют во втором туре основного раунда Лиги чемпионов. Мадридская команда является фаворитом противостояния даже несмотря на потерю из-за травмы основного голкипера. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с командой во Франции. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин вернется в основу "Реала" 

Тибо Куртуа получил повреждение в конце матча чемпионата Испании, в котором "Реал" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1). Бельгиец не вернется на поле как минимум до середины октября. Более того, его могут дисквалифицировать за поведение в Мадридском дерби. 

Андрей Лунин впервые выйдет на поле в матче с "Лиллем". Летом украинец вернулся к статусу запасного футболиста, но травма Куртуа дала ему новый шанс проявить себя.

Андрей Лунин
Андрей Лунин работает на тренировках. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Тренерский штаб "Реала" сразу же изменил метод тренировок Лунина. Украинец стал чаще работать над вводом мяча в игру и ударами по своим воротам. Карло Анчелотти доволен тем, как голкипер отреагировал на возможность снова выйти на поле в основном составе и не переживает по поводу игру Лунина. 

Напомним, вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко готовится к возможной смене клуба, которая может произойти уже зимой. 

А форвард национальной команды Артем Довбик оказался в центре внимания одного из самых титулованных английских клубов. 

спорт футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Андрей Лунин

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