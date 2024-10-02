Лунин изменил подход к тренировкам перед матчем Лиги чемпионов

Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

В рамках второго раунда Лиги чемпионов французский "Лилль" примет мадридский "Реал". Голкипер сборной Украины Андрей Лунин в этом матче выйдет на поле в основном составе испанской команды.

Лунин уже несколько дней упорно тренируется, чтобы уверенно отыграть свой первый поединок в нынешнем сезоне, сообщает Diario AS.

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В среду, второго октября, "Лилль" и "Реал" сыграют во втором туре основного раунда Лиги чемпионов. Мадридская команда является фаворитом противостояния даже несмотря на потерю из-за травмы основного голкипера.

Андрей Лунин с командой во Франции. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин вернется в основу "Реала"

Тибо Куртуа получил повреждение в конце матча чемпионата Испании, в котором "Реал" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1). Бельгиец не вернется на поле как минимум до середины октября. Более того, его могут дисквалифицировать за поведение в Мадридском дерби.

Андрей Лунин впервые выйдет на поле в матче с "Лиллем". Летом украинец вернулся к статусу запасного футболиста, но травма Куртуа дала ему новый шанс проявить себя.

Андрей Лунин работает на тренировках. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Тренерский штаб "Реала" сразу же изменил метод тренировок Лунина. Украинец стал чаще работать над вводом мяча в игру и ударами по своим воротам. Карло Анчелотти доволен тем, как голкипер отреагировал на возможность снова выйти на поле в основном составе и не переживает по поводу игру Лунина.

Напомним, вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко готовится к возможной смене клуба, которая может произойти уже зимой.

А форвард национальной команды Артем Довбик оказался в центре внимания одного из самых титулованных английских клубов.