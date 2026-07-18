Магучіх сенсаційно програла Оліслагерс в Лондоні

Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні. При цьому олімпійська чемпіонка-2024 показала свій найкращий результат літнього сезону — 2,01 м.

Перемогу на турнірі здобула австралійка Нікола Оліслагерс, повідомив портал Новини.LIVE.

Магучіх боролася за перемогу

Магучіх цього сезону вдруге виступила на етапі Діамантової ліги. У Рабаті вона підкорила висоту 1,97 м і здобула перемогу. До змагань у Лондоні Ярослава готувалася після виступу на чемпіонаті України у Львові.

Водночас ще одна представниця України Ірина Геращенко не змогла виступити в Лондоні через проблеми з оформленням британської візи.

Магучіх розпочала виступ із висоти 1,93 м, яку подолала з другої спроби. Планку на 1,96 м українка також взяла лише з другої спроби, тоді як австралійки Нікола Оліслагерс та Елеонор Паттерсон зробили це з першої.

На висоті 1,99 м боротьба за перемогу загострилася. Оліслагерс знову не припустилася помилки, а Магучіх успішно виконала стрибок із другої спроби. Саме ця перевага австралійки виявилася вирішальною в підсумковому протоколі.

Наступною висотою стала позначка 2,01 м. Після двох невдалих спроб обидві спортсменки впоралися із завданням лише з третьої, а для Магучіх цей результат став найкращим у нинішньому літньому сезоні на відкритому повітрі.

Організатори підняли планку до 2,03 м — це висота, яку українка вже долала цього року в приміщенні на Меморіалі Дем'янюка у Львові. Однак цього разу жодній із двох претенденток на перемогу не вдалося її підкорити.

У підсумку Нікола Оліслагерс стала переможницею етапу Діамантової ліги завдяки меншій кількості невдалих спроб, а Ярослава Магучіх завершила турнір на другому місці. Трійку призерок замкнула ще одна австралійка — Елеонор Паттерсон із результатом 1,96 м.

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