Магучіх та Геращенко прокоментували вихід у фінал Євро-2026

Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко впевнено вийшли до фіналу у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Вони впевнено подолали висоту 1,91 метра. У фіналі учасниці Олімпіади-2024 боротимуться за медалі та спеціальний приз турніру.

Геращенко та Магучіх не мали проблем у кваліфікації Євро, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

На початку змагань усі учасниці кваліфікації зуміли стрибнути на 1,88 метра. Після цього 6 із 21 спортсменки зазнали труднощів, але Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко серед них не було. Українки з першої спроби подолали висоту 1,91 метра, що забезпечило їм участь у фіналі. Однак боротьба за медалі буде непростою, адже всі основні конкурентки повторили досягнення Ірини та Ярослави.

Магучіх та Геращенко оцінили вихід у фінал

Олімпійська чемпіонка Парижа поскаржилася на спеку: у Бірмінгемі термометри показували понад +30 градусів за Цельсієм. Однак Ярослава Магучіх рада тому, що вийшла у фінал швидко й легко. Вона збирається добре відпочити перед суботою, коли на кону опиняться медалі континентальної першості.

"У голові немає зайвих думок, я приїхала стрибати й отримувати кайф. Хочу захистити титул і виграти третє золото чемпіонату Європи. Я бачила медалі на екранах: золота нагорода дуже гарна, тому хочеться піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу", — заявила Магучіх.

Ірина Геращенко під час розбігу. Фото: Getty Images

А ось Ірині Геращенко спека не заважає. Вона ховалася в тінь між стрибками й зберегла свіжість. Спортсменка зізналася, що любить літо, хоча у Великій Британії не відмовилася від кондиціонера.

"Повернення? Іноді відчуваю, що нікуди й не йшла, а іноді — що тільки-но повернулася. Це дуже класне відчуття, коли є додаткова підтримка. Мені подобається стрибати, це найголовніше", — розповіла Геращенко.

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