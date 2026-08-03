Майк Тайсон назвав суперника, з яким має битися Усик

Олександр Усик, Давид Бенавідес та Майк Тайсон. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Андрій Андрущак Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон назвав спортсмена, з яким хотів би побачити бій Олександра Усика. Українець проведе лише один поєдинок, після чого завершить кар’єру. Він поки що не розповів, хто стане його суперником.

"Залізний Майк" здивував нестандартною думкою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ring Magazine.

Один із найпопулярніших спортсменів світу Майк Тайсон вважає Олександра Усика одним із найвидатніших боксерів сучасної історії. Однак у екс-чемпіона є свій фаворит, з яким українець ще не зустрічався на рингу. "Залізний Майк" зізнався, що дуже хотів би побачити таке протистояння.

З ким Усик може провести бій

Фаворитом Майка Тайсона є американець Давид Бенавідес, непереможений професіонал, який виступає у другій середній та напівважкій вазі. На думку легендарного боксера, таке протистояння могло б виявитися динамічним і подарувати вболівальникам інтригу.

"Усик не є природженим суперважковаговиком. Він перейшов у цю категорію, щоб досягти вражаючого результату. Однак він залишається бійцем крузервейт-класу. Олександр швидкий і спритний, він танцює на рингу. У нього швидкі руки, як і у Бенавідеса. Але Давид видає більше ударів, коли виконує свої комбінації", — заявив Тайсон.

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