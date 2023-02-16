Майкл Джордан пожертвував понад 10 млн доларів для хворих дітей

Колишній спортсмен зробив для благодійної організації найбільший подарунок від приватної особи

Член Залу баскетбольної слави Майкл Джордан зробив рекордну пожертву у розмірі 10 мільйонів доларів організації Make-A-Wish America на честь свого майбутнього 60-річчя.

Про деталі благодійної діяльності колишнього баскетболіста повідомляє CNN.

Безпрецедентна пожертва

Make-A-Wish Foundation — міжнародний благодійний фонд, який допомагає виконувати бажання смертельно хворим дітям. Майкл Джордан зробив для цієї організації найбільший подарунок від приватної особи за 43-річну історію фонду.

Майкл Джордан, якому у п'ятницю виповнюється 60 років, сподівається, що його пожертвування надихне інших зробити для Make-A-Wish те саме.

"Останні 34 роки для мене було честю співпрацювати з Make-A-Wish і допомагати дарувати посмішки та щастя стільким дітям", — йдеться у заяві власника клубу "Charlotte Hornets".

"Спостереження за їхньою силою і стійкістю в такий важкий час у їхньому житті дійсно було натхненням. Я не можу придумати кращого подарунка на день народження, ніж бачити, як інші приєднуються до мене в підтримці Make-A-Wish, щоб кожна дитина могла випробувати чари. виконання свого бажання", — додав Майкл Джордан.

Благодійність Майкла Джордана

Перше бажання Майкл Джордан виконав 1989 року. За даними організації, він "зробив реальністю мрії сотень дітей по всьому світу".

У 2008 році Джордан був призначений послом Make-A-Wish "за змінний вплив, який він вплинув на дітей та їхні сім'ї".

"Майкл використовує свій день народження як шанс увійти в історію Make-A-Wish, що говорить про якість його характеру і його вірну відданість справі поліпшення життя дітей з тяжкими захворюваннями", — заявив Леслі Моттер, президент і генеральний директор благодійного фонду.

Майкл Джордан провів 15 сезонів у НБА, виграв п'ять нагород MVP та виграв шість титулів, перш ніж піти на пенсію у 2003 році.

Він продовжує співпрацювати з Nike, Hanes, Gatorade та Upper Deck. Це дозволило колишньому баскетболісту за останні роки пожертвувати десятки мільйонів доларів на благодійні цілі.

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