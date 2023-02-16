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Майкл Джордан установил новый неспортивный рекорд в честь предстоящего юбилея

16 февраля 2023 20:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Майкл Джордан пожертвовал более 10 млн долларов для больных детей
Бывший спортсмен сделал для благотворительной организации самый крупный подарок от частного лица
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Член Зала баскетбольной славы Майкл Джордан сделал рекордное пожертвование в размере 10 миллионов долларов организации Make-A-Wish America в честь своего предстоящего 60-летия.

О деталях благотворительной деятельности бывшего баскетболиста сообщает CNN. 

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Беспрецедентное пожертвование

Make-A-Wish Foundation — международный благотворительный фонд, помогающий исполнять желания смертельно больным детям. Майкл Джордан сделал для этой организации самый крупный подарок от частного лица за 43-летнюю историю фонда.

Майкл Джордан, которому в пятницу исполняется 60 лет, надеется, что его пожертвование вдохновит других сделать для Make-A-Wish то же самое.

Майкл Джордан

"Последние 34 года для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбки и счастье стольким детям", — говорится в заявлении владельца клуба "Charlotte Hornets". 

"Наблюдение за их силой и стойкостью в такое трудное время в их жизни действительно было вдохновением. Я не могу придумать лучшего подарка на день рождения, чем видеть, как другие присоединяются ко мне в поддержке Make-A-Wish, чтобы каждый ребенок мог испытать волшебство исполнения своего желания", — добавил Майкл Джордан. 

Благотворительность Майкла Джордана

Первое желание Майкл Джордан исполнил в 1989 году. По данным организации, он "сделал реальностью мечты сотен детей по всему миру". 

В 2008 году Джордан был назначен послом Make-A-Wish "за изменяющее жизнь влияние, которое он оказал на детей и их семьи".

"Майкл использует свой день рождения как шанс войти в историю Make-A-Wish, что говорит о качестве его характера и его верной приверженности делу улучшения жизни детей с тяжелыми заболеваниями", — заявил Лесли Моттер, президент и генеральный директор благотворительного фонда. 

Майкл Джордан провел 15 сезонов в НБА, выиграл пять наград MVP и выиграл шесть титулов, прежде чем уйти на пенсию в 2003 году.

Он продолжает сотрудничать с Nike, Hanes, Gatorade и Upper Deck. Это позволило бывшему баскетболисту за последние годы пожертвовать десятки миллионов долларов на благотворительные цели.

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим. 

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