Майкл Джордан пожертвовал более 10 млн долларов для больных детей

Майкл Джордан установил новый неспортивный рекорд в честь предстоящего юбилея
Член Зала баскетбольной славы Майкл Джордан сделал рекордное пожертвование в размере 10 миллионов долларов организации Make-A-Wish America в честь своего предстоящего 60-летия.
О деталях благотворительной деятельности бывшего баскетболиста сообщает CNN.
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Беспрецедентное пожертвование
Make-A-Wish Foundation — международный благотворительный фонд, помогающий исполнять желания смертельно больным детям. Майкл Джордан сделал для этой организации самый крупный подарок от частного лица за 43-летнюю историю фонда.
Майкл Джордан, которому в пятницу исполняется 60 лет, надеется, что его пожертвование вдохновит других сделать для Make-A-Wish то же самое.
"Последние 34 года для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбки и счастье стольким детям", — говорится в заявлении владельца клуба "Charlotte Hornets".
"Наблюдение за их силой и стойкостью в такое трудное время в их жизни действительно было вдохновением. Я не могу придумать лучшего подарка на день рождения, чем видеть, как другие присоединяются ко мне в поддержке Make-A-Wish, чтобы каждый ребенок мог испытать волшебство исполнения своего желания", — добавил Майкл Джордан.
Благотворительность Майкла Джордана
Первое желание Майкл Джордан исполнил в 1989 году. По данным организации, он "сделал реальностью мечты сотен детей по всему миру".
В 2008 году Джордан был назначен послом Make-A-Wish "за изменяющее жизнь влияние, которое он оказал на детей и их семьи".
"Майкл использует свой день рождения как шанс войти в историю Make-A-Wish, что говорит о качестве его характера и его верной приверженности делу улучшения жизни детей с тяжелыми заболеваниями", — заявил Лесли Моттер, президент и генеральный директор благотворительного фонда.
Майкл Джордан провел 15 сезонов в НБА, выиграл пять наград MVP и выиграл шесть титулов, прежде чем уйти на пенсию в 2003 году.
Он продолжает сотрудничать с Nike, Hanes, Gatorade и Upper Deck. Это позволило бывшему баскетболисту за последние годы пожертвовать десятки миллионов долларов на благотворительные цели.
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