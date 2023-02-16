Майкл Джордан пожертвовал более 10 млн долларов для больных детей

Бывший спортсмен сделал для благотворительной организации самый крупный подарок от частного лица

Член Зала баскетбольной славы Майкл Джордан сделал рекордное пожертвование в размере 10 миллионов долларов организации Make-A-Wish America в честь своего предстоящего 60-летия.

О деталях благотворительной деятельности бывшего баскетболиста сообщает CNN.

Беспрецедентное пожертвование

Make-A-Wish Foundation — международный благотворительный фонд, помогающий исполнять желания смертельно больным детям. Майкл Джордан сделал для этой организации самый крупный подарок от частного лица за 43-летнюю историю фонда.

Майкл Джордан, которому в пятницу исполняется 60 лет, надеется, что его пожертвование вдохновит других сделать для Make-A-Wish то же самое.

"Последние 34 года для меня было честью сотрудничать с Make-A-Wish и помогать дарить улыбки и счастье стольким детям", — говорится в заявлении владельца клуба "Charlotte Hornets".

"Наблюдение за их силой и стойкостью в такое трудное время в их жизни действительно было вдохновением. Я не могу придумать лучшего подарка на день рождения, чем видеть, как другие присоединяются ко мне в поддержке Make-A-Wish, чтобы каждый ребенок мог испытать волшебство исполнения своего желания", — добавил Майкл Джордан.

Благотворительность Майкла Джордана

Первое желание Майкл Джордан исполнил в 1989 году. По данным организации, он "сделал реальностью мечты сотен детей по всему миру".

В 2008 году Джордан был назначен послом Make-A-Wish "за изменяющее жизнь влияние, которое он оказал на детей и их семьи".

"Майкл использует свой день рождения как шанс войти в историю Make-A-Wish, что говорит о качестве его характера и его верной приверженности делу улучшения жизни детей с тяжелыми заболеваниями", — заявил Лесли Моттер, президент и генеральный директор благотворительного фонда.

Майкл Джордан провел 15 сезонов в НБА, выиграл пять наград MVP и выиграл шесть титулов, прежде чем уйти на пенсию в 2003 году.

Он продолжает сотрудничать с Nike, Hanes, Gatorade и Upper Deck. Это позволило бывшему баскетболисту за последние годы пожертвовать десятки миллионов долларов на благотворительные цели.

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