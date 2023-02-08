Карим Абдул-Джаббар поделился мнением о рекорде Леброна Джеймса

Две легенды поприветствовали друг друга на паркете Степлс-центра

Легендарный американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар прокомментировал игру форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который установил рекорд НБА по количеству набранных очков за всю карьеру.

Достижение Абдул-Джаббара держалось с 1988 года, напоминает ESPN.

75-летний Карим Абдул-Джаббар присутствовал на игре "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Оклахома-Сити Тандер". Хозяева площадки уступили сопернику, но в игре произошло событие, которое никого не оставило равнодушным.

Дань уважение от Легенды баскетбола

38-летний Леброн Джеймс сумел превзойти достижение Карима Абдул-Джаббара, который и сам отдал "Лос-Анджелес Лейкерс" 14 лет карьеры. Форвард набрал 38 390 очков за свою карьеру, в то время как у Абдул-Джаббара остается 38 387 баллов.

"Рано или поздно это должно было произойти, рекорды не вечны. Мне всегда было интересно, кто именно станет новым рекордсменом. Но я не сомневался, что это будет великолепный баскетболист.

Карьера Леброна – это история доминирования в спорте. Она продолжается уже 20 лет, а он все так же эффективен, как и раньше. Необходимо отдать ему должное за то, как он играл и в этом матче, и во всех остальных своих поединках. Джеймс обладает лидерскими качествами и всегда стремится быть лучшим", — рассказал Карим Абдул-Джаббар.

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