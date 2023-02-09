Роман Зозуля звернувся до українців через війну

"Майже рік, як до нашої країни прийшов ворог": Роман Зозуля звернувся до українців
Форвард іспанського клубу "Райо Махадаонда" Роман Зозуля закликав земляків набратися сил та дочекатися закінчення розпочатої росіянами війни.
Футболіст пояснив, чому необхідно згуртуватися на своєму офіційному Telegram-каналі.
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33-річний Роман Зозуля нагадав українцям про те, що вже майже рік ніхто з нас не може почуватись у безпеці. Щохвилини людям, які залишилися в Україні, загрожує небезпека. Ворог нікуди не зник. Для перемоги над ним потрібно пам'ятати кілька важливих тез.
Що написав Роман Зозуля?
"Вже майже рік, як до нашої країни прийшов ворог. Так, для мене, як і для багатьох інших людей, війна на той момент тривала вже років. Але саме в лютому 2022 року агресор відкрито перетнув кордони нашої держави.
Вже майже рік, найкращі сини та дочки України, ризикуючи життям та здоров'ям, захищають нашу державу. Майже рік, як величезна кількість сімей розлучені одна з одною. Майже рік хтось не може обійняти кохану людину, а деякі, на жаль, ніколи вже це не зроблять.
Майже рік тотального героїзму та незламності нашого народу! Дякую кожному захиснику та захисниці, кожному волонтеру та медику, кожному енергетику та співробітнику КП, кожному рятувальнику, та кожному, хто не залишається осторонь.
Ми переможемо! Але зараз як ніколи треба бути згуртованими!” — написав Роман Зозуля.
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