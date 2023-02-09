Роман Зозуля обратился к украинцам из-за войны

"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
Форвард испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля призвал соотечественников набраться сил и дождаться окончания начатой россиянами войны.
Футболист объяснил, почему необходимо сплотиться, на своем официальном Telegram-канале.
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33-летний Роман Зозуля напомнил украинцам о том, что уже почти год никто из нас не может чувствовать себя в безопасности. Каждую минуту людям, которые остались в Украине, угрожает опасность. Враг никуда не исчез. Для победы над ним необходимо помнить несколько важных тезисов.
Что написал Роман Зозуля?
"Уже почти год, как в нашу страну пришел враг. Да, для меня, как и для многих других людей, война на тот момент длилась уже лет. Но именно в феврале 2022 года агрессор в открытую пересек границы нашего государства.
Уже почти год, лучшие сыновья и дочери Украины, рискуя жизнью и здоровьем, защищают нашу державу. Почти год, как огромное количество семей разлучены друг с другом. Почти год кто-то не может обнять любимого человека, а некоторые, к сожалению, никогда уже это не сделают...
Почти год тотального героизма и несокрушимости нашего народа! Спасибо каждому защитнику и защитнице, каждому волонтеру и медику, каждому энергетику и сотруднику КП, каждому спасателю, и каждому, кто не остается в стороне.
Мы победим! Но сейчас как никогда нужно быть сплоченными!" — написал Роман Зозуля.
Напомним, французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский.
А защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале".