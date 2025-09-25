Конор Макгрегор назвав гонорар у 200 млн за бій у Білому домі

Конор Макгрегор. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон UFC у напівлегкій та легкій вазі Конор Макгрегор готується повернутись в Октагон. Ірландський боєць хоче повернутись на турнірі в Білому домі.

В соцмережі X Макгрегор назвав свій гонорар за бій в Білому домі.

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Гонорар Макгрегора за бій на галявині Білого дому

Макгрегор офіційно підтвердив намір повернутися в октагон, озвучивши астрономічні вимоги до організаторів. У дописі 37-річний ірландець заявив, що за головний бій на історичному турнірі UFC у Білому домі в червні 2026 року, присвяченому 250-річчю США, він очікує отримати 100 мільйонів доларів гонорару та 100 "золотих віз" США для себе, родини та друзів. Кожна віза коштує 1 млн доларів й дає право на постійне проживання в країні.

Макгрегор наголосив, що з нетерпінням чекає можливості розважити фанатів, не сприймаючи це як належне.

Останній бій ірландця відбувся в липні 2021 року проти Дастіна Пор'є на UFC 264, де він зламав ногу в третьому раунді й програв технічним нокаутом. З того часу Конор кілька разів збирався повертатися, але постійно йому щось заважало.

Очікується, що Макгрегор зустрінеться з Майклом Чендлером, з яким знявся в "The Ultimate Fighter" 2023 року та мав битися в той же період.

