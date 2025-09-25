Конор Макгрегор назвал гонорар в 200 млн за бой в Белом доме

Конор Макгрегор. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор готовится вернуться в октагон. Ирландский боец хочет выступить на турнире в Белом доме.

В соцсети X Макгрегор назвал свой гонорар за бой в Белом доме.

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Гонорар Макгрегора за бой на лужайке Белого дома

Макгрегор официально подтвердил намерение вернуться в октагон, озвучив астрономические требования к организаторам. В сообщении 37-летний ирландец заявил, что за главный бой на историческом турнире UFC в Белом доме в июне 2026 года, посвященном 250-летию США, он ожидает получить 100 миллионов долларов гонорара и 100 "золотых виз" США для себя, семьи и друзей. Каждая виза стоит 1 млн долларов и дает право на постоянное проживание в стране.

Макгрегор отметил, что с нетерпением ждет возможности развлечь фанатов, не воспринимая это как должное.

Последний бой ирландца состоялся в июле 2021 года против Дастина Порье на UFC 264, где он сломал ногу в третьем раунде и проиграл техническим нокаутом. С тех пор Конор несколько раз собирался возвращаться, но постоянно ему что-то мешало.

Ожидается, что Макгрегор встретится с Майклом Чендлером, с которым снялся в "The Ultimate Fighter" 2023 года и должен был драться в тот же период.

