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Макрон одним залпом "висушив" пляшку пива: у Франції святкували чемпіонство "Тулузи"

19 червня 2023 09:44
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Агабекян Карен
редактор
Макрон одним залпом "висушив" пляшку пива: у Франції святкували чемпіонство "Тулузи"
Еммануель Макрон. Фото: Mohammed Badra/Pool via REUTERS
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Франції завершився чемпіонат країни з регбі. У вирішальному матчі "Тулуза" перемогла "Ла-Рошель" з рахунком 29:26.

Проте, не перемога "Тулузи" привернула увагу глядачів з усього світу, а поведінка Президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Макрон активно цікавиться спортом, особливо футболом. Президент Франції вболіває за "Марсель", підтримує Кілліана Мбаппе і хоче залишити його в "ПСЖ".

 

 

Макрон знову хоче показати, що він з народом

Після завершення матчу "Тулузи" та "Ла-Рошель" Макрон зайшов у роздягальню "Тулузи" та привітав їх з золотими медалями.

Під час трансляції глава держави залпом випив пляшку пива під вигуки гравців "Тулузи".

Зазначимо, що для "Тулузи" це вже 22 чемпіонство Франції. Клуб є найтитулованішою командою країни.

 

 

У квітні у фіналі Кубка Франції з футболу між "Тулузою" та "Нантом" Макрон на фоні протестів не став з'являтися у чаші стадіону та привітав футболістів у підтрибунному приміщенні. Тоді рішення ухвалювала служба безпеки президента.

Нагадаємо, український вінгер Віктор Циганков зацікавив топ-клуб: готуються переговори.

Спортзал клубу чоловіка Анжеліки Терлюги знищили внаслідок ракетного обстрілу в Одесі.

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