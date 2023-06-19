Макрон одним залпом "висушив" пляшку пива: у Франції святкували чемпіонство "Тулузи"

Еммануель Макрон. Фото: Mohammed Badra/Pool via REUTERS

У Франції завершився чемпіонат країни з регбі. У вирішальному матчі "Тулуза" перемогла "Ла-Рошель" з рахунком 29:26.

Проте, не перемога "Тулузи" привернула увагу глядачів з усього світу, а поведінка Президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що Макрон активно цікавиться спортом, особливо футболом. Президент Франції вболіває за "Марсель", підтримує Кілліана Мбаппе і хоче залишити його в "ПСЖ".

FLASH | Emmanuel #Macron s'est envoyé une Corona cul-sec dans le vestiaire de Toulouse après sa victoire en Top 14. pic.twitter.com/zQKihXEIEH — Cerfia (@CerfiaFR) June 18, 2023

Макрон знову хоче показати, що він з народом

Після завершення матчу "Тулузи" та "Ла-Рошель" Макрон зайшов у роздягальню "Тулузи" та привітав їх з золотими медалями.

Під час трансляції глава держави залпом випив пляшку пива під вигуки гравців "Тулузи".

Зазначимо, що для "Тулузи" це вже 22 чемпіонство Франції. Клуб є найтитулованішою командою країни.

L'Histoire du rugby français s'écrit ce soir un peu plus en rouge et en noir. Bravo Toulouse! pic.twitter.com/d0q6L33bNr - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 17, 2023

У квітні у фіналі Кубка Франції з футболу між "Тулузою" та "Нантом" Макрон на фоні протестів не став з'являтися у чаші стадіону та привітав футболістів у підтрибунному приміщенні. Тоді рішення ухвалювала служба безпеки президента.

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