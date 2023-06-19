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Макрон одним залпом "высушил" бутылку пива: во Франции праздновали чемпионство "Тулузы"

19 июня 2023 09:44
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Агабекян Карен
редактор
Макрон одним залпом "высушил" бутылку пива: во Франции праздновали чемпионство "Тулузы"
Эммануэль Макрон. Фото: Mohammed Badra/Pool via REUTERS
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Агабекян Карен
редактор

Во Франции завершился чемпионат страны по регби. В решающем матче "Тулуза" победила "Ла‑Рошель" со счётом 29:26.

Однако, не победа "Тулузы" привлекла внимание зрителей со всего мира, а поведение Президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Макрон активно интересуется спортом, в особенности футболом. Президент Франции болеет за "Марсель", поддерживает Киллиана Мбаппе и хочет оставить его в "ПСЖ".

 

 

Макрон снова хочет показать, что он с народом

После завершения матча "Тулузы" и "Ла-Рошель" Макрон зашёл в раздевалку "Тулузы" и поздравил их с золотыми медалями.

Во время трансляции глава государства залпом выпил бутылку пива под возгласы игроков "Тулузы".

Отметим, что для "Тулузы" это уже 22-е чемпионство Франции. Клуб является самой титулованной командой страны.

 

 

В апреле в финале Кубка Франции по футболу между "Тулузой" и "Нантом" Макрон на фоне протестов не стал появляться в чаше стадиона и поздравил футболистов в подтрибунном помещении. Тогда решение принимала служба безопасности президента.

Напомним, украинский вингер Виктор Цыганков заинтересовал топ-клуб: готовятся переговоры.

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