Мальдер назвав найкращого тренера чемпіонату України

Андреа Мальдера та Арда Туран. Фото: instagram.com/malderaandrea/

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Донецький "Шахтар" продовжує підготовку до нового сезону. Чемпіони України проводять збори, які відвідав новий головний тренер "синьо-жовтих". Андреа Мальдера залишився задоволений взаємодією гравців на тренуваннях та роботою наставника команди.

Мальдера розповів, з ким зустрівся на зборах "гірників" у Словенії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Шахтаря".

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера планує відвідати збори більшості клубів УПЛ. Італійський наставник продовжує знайомитися з колегами, які працюють із командами Прем’єр-ліги. На тренера справила враження організація підготовки "гірників" до сезону 2026/27.

Андреа Мальдера на зборах "Шахтаря". Фото: instagram.com/malderaandrea/

Що Мальдера сказав про Турана

Наставник збірної України поспілкувався не тільки з головним тренером "Шахтаря", а й з членами його штабу, а також зі спортивним директором Дарійо Срною. У італійського фахівця залишилися позитивні враження від того, як чемпіони готуються до нового сезону. Окремо Мальдера висловився щодо завдань "Шахтаря" у новому сезоні.

"Ви гратимете в Лізі чемпіонів, що є великим викликом і значною мотивацією для кожного. Я спостерігав за тренуваннями команди і можу сказати, що на цей період гравці виглядають справді чудово. Ми з Ардою Тураном говорили про гравців, старт сезону та ті труднощі, з якими зараз стикаються українські команди під час переїздів і підготовки до матчів. Обговорили багато різних тем. Але для мене головне, що багато моїх ідей збігаються з баченням футболу, яке має Арда Туран", — заявив Мальдера.

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