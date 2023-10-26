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"Манчестер Юнайтед" повертає Де Геа замість Онана

26 жовтня 2023 16:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" повертає Де Геа замість Онана
Андре Онана після матчу із "Копенгагеном". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" збирається терміново повернути до команди свого колишнього воротаря. Іспанець Давид Де Геа знову зіграє на "Олд Траффорд".

Ексголкіпер збірної Іспанії підпише короткочасну угоду з колишнім клубом, повідомляє The Sun.

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Протягом першої половини сезону Андре Онана часто критикували за невпевнену гру та результативні помилки. Проте новина про повернення Давида Де Геа до "МЮ" не пов'язана з виступами камерунського воротаря.

Де Геа знову зіграє за "Юнайтед"

Нещодавно Андре Онана став героєм у матчі з "Копенгагеном" у Лізі чемпіонів. "Червоні дияволи" перемогли вдома з рахунком 1:0, а Андре Онана відбив пенальті. Але скоро камерунський воротар поїде до національної команди. Футболіста, за якого "МЮ" заплатив 45 млн євро, не буде з 13 січня по 11 лютого, і він пропустить вісім поєдинків "Юнайтед".

Відсутність Андре Онана, що виступить на Кубку Африки-2024, компенсує 32-річний Давид Де Геа. Клуб запропонував йому короткостроковий контракт, а воротар вже виклав спільну фотографію з Бруну Фернандешем та підписом "Знову разом".

Де Хеа та Фернандеш
Де Геа та Фернандеш. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Давид Де Геа провів у "Манчестер Юнайтед" 12 років. У 2023 році керівництво клубу захотіло вдвічі скоротити зарплату іспанця, але зрештою і зовсім не продовжило контракт з голкіпером. Багато вболівальників і навіть футболістів "МЮ" вважали це неповагою до гравця, який віддав команді багато років і нещодавно отримав "Золоту рукавичку".

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