"Манчестер Юнайтед" повертає Де Геа замість Онана
Англійський клуб "Манчестер Юнайтед" збирається терміново повернути до команди свого колишнього воротаря. Іспанець Давид Де Геа знову зіграє на "Олд Траффорд".
Ексголкіпер збірної Іспанії підпише короткочасну угоду з колишнім клубом, повідомляє The Sun.
Протягом першої половини сезону Андре Онана часто критикували за невпевнену гру та результативні помилки. Проте новина про повернення Давида Де Геа до "МЮ" не пов'язана з виступами камерунського воротаря.
Де Геа знову зіграє за "Юнайтед"
Нещодавно Андре Онана став героєм у матчі з "Копенгагеном" у Лізі чемпіонів. "Червоні дияволи" перемогли вдома з рахунком 1:0, а Андре Онана відбив пенальті. Але скоро камерунський воротар поїде до національної команди. Футболіста, за якого "МЮ" заплатив 45 млн євро, не буде з 13 січня по 11 лютого, і він пропустить вісім поєдинків "Юнайтед".
Відсутність Андре Онана, що виступить на Кубку Африки-2024, компенсує 32-річний Давид Де Геа. Клуб запропонував йому короткостроковий контракт, а воротар вже виклав спільну фотографію з Бруну Фернандешем та підписом "Знову разом".
Давид Де Геа провів у "Манчестер Юнайтед" 12 років. У 2023 році керівництво клубу захотіло вдвічі скоротити зарплату іспанця, але зрештою і зовсім не продовжило контракт з голкіпером. Багато вболівальників і навіть футболістів "МЮ" вважали це неповагою до гравця, який віддав команді багато років і нещодавно отримав "Золоту рукавичку".
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