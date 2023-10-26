"Манчестер Юнайтед" возвращает Де Хеа вместо Онана

Андре Онана после матча с "Копенгагеном". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" собирается срочно вернуть в команду своего бывшего вратаря. Испанец Давид Де Хеа снова сыграет на "Олд Траффорд".

Экс-голкипер сборной Испании подпишет кратковременное соглашение с бывшим клубом, сообщает The Sun.

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На протяжение первой половины сезона Андре Онана часто критиковали за неуверенную игру и результативные ошибки. Однако новость о возвращении Давида Де Хеа в "МЮ" не связана с выступлениями камерунского вратаря.

Де Хеа снова сыграет за "Юнайтед"

Недавно Андре Онана стал героем в матче с "Копенгагеном" в Лиге чемпионов. "Красные дьяволы" победили дома со счетом 1:0, а Андре Онана отразил пенальти. Но скоро камерунский вратарь уедет в национальную команду. Футболист, за которого "МЮ" заплатил 45 млн евро, будет отсутствовать с 13 января по 11 февраля и пропустит восемь поединков "Юнайтед".

Отсутствие Андре Онана, который выступит на Кубке Африки-2024, компенсирует 32-летний Давид Де Хеа. Клуб предложил ему краткосрочный контракт, а вратарь уже выложил совместную фотографию с Бруну Фернандешем и подписью "Снова вместе".

Де Хеа и Фернандеш. Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Давид Де Хеа провел в "Манчестер Юнайтед" 12 лет. В 2023 году руководство клуба захотело вдвое сократить зарплату испанца, но в итоге и вовсе не продлило контракт с голкипером. Многие болельщики и даже футболисты "МЮ" посчитали это неуважением к игроку, который отдал команде много лет и недавно получил "Золотую перчатку".

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