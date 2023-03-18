"Манчестер Сіті" посилить склад лідером збірної Аргентини та чемпіоном світу

Хосепу Гвардіолі потрібен лідер "Брайтону"

"Манчестер Сіті" продовжує боротьбу за чемпіонські титули в англійській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів, але головний тренер команди Хосеп Гвардіола вже думає про посилення складу.

Одним із новачків "городян" влітку цього року може стати чемпіон світу-2022, повідомляє Fichajes.

Чинні чемпіони Англії збираються запросити до команди 24-річного півзахисника "Брайтона" Алексіса Макалістера. Цим трансфером Хосеп Гвардіола сподівається закрити позицію у центрі поля, яка стане вакантною після переходу Ілкая Гюндогана в інший клуб.

Трансфер Макалістера до "Ман Сіті"

Німецький футболіст збирається залишити "Манчестер Сіті" найближчим літом. У його послугах зацікавлена каталонська "Барселона". Гвардіола вважає, що ігрові характеристики Макалістера дозволять замінити Гюндогана.

Алексіс Макалістер прогресує вже кілька сезонів. Він є одним із лідерів "Брайтона", який цього сезону претендує на вихід у єврокубки. Високий рівень гри футболіста забезпечив йому виклик до збірної Аргентини на Кубок світу-2022. Макалістер є основним футболістом команди, яка виграла Мундіаль.

Орієнтовна трансферна вартість Алексіса Макалістера складає 40 млн євро. "Брайтон" напевно вимагатиме велику суму за свого футболіста, але це не має стати проблемою для "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, французький "Марсель" ухвалив важливе рішення про майбутнє Руслана Маліновського. У клубі оцінили рівень виступів українського футболіста.

Мадридський "Реал" вирішив змінити тренера. Стало відомо, хто очолить команду після звільнення Карло Анчелотті.