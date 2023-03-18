"Манчестер Сити" усилит состав лидером сборной Аргентины и чемпионом мира

Хосепу Гвардиоле нужен лидер "Брайтона"

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за чемпионские титулы в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, но главный тренер команды Хосеп Гвардиола уже думает об усилении состава.

Одним из новичков "горожан" летом этого года может стать чемпион мира-2022, сообщает Fichajes.

Действующие чемпионы Англии собираются пригласить в команду 24-летнего полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера. За счет этого трансфера Хосеп Гвардиола надеется закрыть позицию в центре поля, которая станет вакантной после ухода Илкая Гюндогана.

Трансфер Макаллистера в "Ман Сити"

Немецкий футболист собирается покинуть "Манчестер Сити" ближайшим летом. В его услугах заинтересована каталонская "Барселона". Гвардиола считает, что игровые характеристики Макаллистера позволят заменить Гюндогана.

Алексис Макаллистер прогрессирует уже несколько сезонов. Он является одним из лидеров "Брайтона", который в этом сезоне претендует на выход в еврокубки. Высокий уровень игры футболиста обеспечил ему вызов в сборную Аргентины на Кубок Мира-2022. Макаллистер является основным футболистом команды, которая выиграла Мундиаль.

Ориентировочная трансферная стоимость Алексиса Макаллистера составляет 40 млн евро. "Брайтон" наверняка потребует большую сумму за своего футболиста, но это не должно стать проблемой для "Манчестер Сити".

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