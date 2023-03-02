Мирон Маркевич розкритикував УАФ за вибір тренера збірної України

Новий наставник "синьо-жовтих" може не впоратися з відповідальністю

Колишній головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич засудив дії Української асоціації футболу (УАФ) щодо призначення нового наставника збірної України.

Національну команду очолив молодий Руслан Ротань, нагадує "Український футбол".

72-річний Мирон Маркевич нагадав про те, що Руслан Ротань поєднує одразу три посади. Він працює наставником дорослої та молодіжної збірних України, а також "Олександрії".

Головна проблема нового тренера

Ротань проведе як наставник національної команди лише кілька місяців. Вже влітку 2023 року його має на постійній основі замінити Сергій Ребров.

"Не думаю, що Ротаню треба було погоджуватися стати виконувачем обов'язків тренера збірної України. Він повинен працювати з молодіжною командою, займатися її проблемами.

Я вважаю, що це головне для нас змагання. Ми ніколи не грали на Олімпіаді, давно не потрапляли до фінальної частини Євро U-21", — розповів Мирон Маркевич.

Складний вибір Ротаня

Фіналіст Ліги Європи-2015 нагадаємо, що й у керівництво "Олександрії" розраховує на Руслана Ротаня. При цьому Маркевич розуміє, що молодому тренеру було важко відмовитись від такої пропозиції.

"Не знаю всіх обставин, мене це не цікавить. Це неправильно взагалі, у жодному сенсі. Я розумію, що він хлопець сумлінний. Не треба було йому це пропонувати", — пояснив Мирон Маркевич.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський не зумів урятувати "Марсель" від поразки у чвертьфіналі Кубка Франції. Півзахисник міг забити гол, але влучив у перекладину.

Тим часом київське "Динамо" здійснило несподіваний трансфер. Клуб поповнився форвардом, якого майже ніхто не очікував побачити у чемпіонаті України.