Руслан Ротань стал и.о. главного тренера сборной Украины

Назначен новый главный тренер сборной Украины: это не Ребров
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил Руслана Ротаня в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.
Молодой специалист отработает в этом статусе несколько месяцев, сообщает пресс-служба УАФ.
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41-летний Руслан Ротань получил должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. До этого у национальной команды не было наставника на протяжении двух месяцев — с тех пор, как закончился контракт у предыдущего тренера Александра Петракова.
Новый тренер сборной Украины
Соглашение с Русланом Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым администрация УАФ проводит уже несколько месяцев.
Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью продлением по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.
В настоящее время Сергей Ребров возглавляет клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. Руслан Ротань является главным тренером молодежной сборной Украины и "Александрии".
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