Руслан Ротань стал и.о. главного тренера сборной Украины

Новый наставник проработает с командой несколько месяцев

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил Руслана Ротаня в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.

Молодой специалист отработает в этом статусе несколько месяцев, сообщает пресс-служба УАФ.

41-летний Руслан Ротань получил должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. До этого у национальной команды не было наставника на протяжении двух месяцев — с тех пор, как закончился контракт у предыдущего тренера Александра Петракова.

Новый тренер сборной Украины

Соглашение с Русланом Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым администрация УАФ проводит уже несколько месяцев.

Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью продлением по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

В настоящее время Сергей Ребров возглавляет клуб "Аль-Айн" из ОАЭ. Руслан Ротань является главным тренером молодежной сборной Украины и "Александрии".

Сборной Украине придется провести товарищеский поединок уже в марте этого года. Национальная команда сыграет на выезде со сборной Англии.

Напомним, в "Шахтере" рассказали, когда и при каком условии Михаил Мудрик может вернуться в донецкую команду.

Футболист "Барселоны" Рафинья получил курьезную травму. Инцидент произошел за пределами поля.

ФИФА пошла на неожиданный шаг в рамках популяризации спорта. Новым глобальным послом организации стала известная бразильская супермодель Адриана Лима.