Руслан Ротань став в.о. головного тренера збірної України

Новий наставник пропрацює з командою кілька місяців

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня як виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу.

Молодий фахівець відпрацює у цьому статусі кілька місяців, повідомляє пресслужба УАФ.

41-річний Руслан Ротань отримав посаду виконувача обов'язків головного тренера збірної України. До цього національна команда не мала наставника протягом двох місяців — відколи закінчився контракт у попереднього тренера Олександра Петракова.

Новий тренер збірної України

Угода з Русланом Ротанем діятиме до моменту набуття чинності контрактом із Сергієм Ребровим, переговори з яким адміністрація УАФ проводить уже кілька місяців.

Виконком Української асоціації футболу погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести переговори з Сергієм Ребровим про призначення його головним тренером національної збірної України з укладанням контракту на строк до 30 липня 2024 року з можливістю продовження за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Наразі Сергій Ребров очолює клуб "Аль-Айн" з ОАЕ. Руслан Ротань є головним тренером молодіжної збірної України та "Олександрії".

Збірній Україні доведеться провести товариський поєдинок уже у березні цього року. Національна команда зіграє на виїзді зі збірною Англії.

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