Марта Костюк уперше в кар’єрі впевнено вийшла до півфіналу Вімблдону
Неймовірний сезон Марти Костюк продовжився виходом до півфіналу Вімблдону. Українська тенісистка не просто обіграла у чвертьфіналі Жасмін Паоліні, а й не залишила італійській суперниці жодного шансу. Киянки для перемоги знадобилося два сети.
Костюк вже у четвер зіграє матч півфіналу, повідомляють Новини.LIVE.
Історичне досягнення українки
До початку цього матчу Марта Костюк лише раз перемагала Жасмін Паоліні у трьох попередніх зустрічах. Суперниці розпочали протистояння обміном геймами, але потім українка реалізувала два брейки й вирвалася вперед.
З самого початку другого сету Марта Костюк вже домінувала і довела поєдинок до впевненої перемоги. Їй знову вдалося зробити набагато менше невимушених помилок порівняно з суперницею. Таким чином киянка впевнено вийшла до півфіналу Вімблдону.
Вона стала лише другою українкою, якій вдалося досягти цього, після Еліни Світоліної. Півфінал Вімблдону стане для Марти Костюк другим поєдинком у 1/2 турніру "Великого шолома" після "Ролан Гаррос". Суперницею тенісистки на цьому етапі стане чеська спортсменка Лінда Носкова.
Вімблдон-2026. Чвертьфінал.
Марта Костюк — Жасмін Паоліні — 2:0 (6:3, 6:2)
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