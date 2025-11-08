Відео
Україна
Мер Нью-Йорка жартував над Тоттенгемом і врятував іспанський клуб

Мер Нью-Йорка жартував над Тоттенгемом і врятував іспанський клуб

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 07:15
Оновлено: 07:33
Мер Нью-Йорка Мамдані жартував над Тоттенхемом та врятував Ов'єдо
Зохран Мамдані з уболівальником у футболці мадридського "Реала". Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Уже 1 січня 2026 року обраний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані офіційно вступить на посаду. Окрім політики він серйозно захоплюється спортом.

Мамдані любить не тільки традиційні для США види спорту, а й футбол, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Зохран Мамдані переміг на виборах мера Нью-Йорка, набравши 50,4% голосів. Він стане наймолодшим главою цього міста більш ніж за 100 років, а також першим мусульманином та вихідцем з Африки. При цьому 34-річний політик не просто цікавиться спортом, а й готовий обговорити це зі своїми виборцями.

Зохран Мамдани
Зохран Мамдані під час зустрічі з виборцями. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Мамдані та європейський футбол

Молодий мер цінує багато видів спорту, у неї є свої фаворити в бейсболі ("Нью-Йорк Метс"), американському футболі ("Нью-Йорк Джайянтс") та навіть європейському футболі, який у США часто називають сокером.

Зохран Мамдані активно вболіває за лондонський "Арсенал" і часто ділиться думками про гру команди у своєму акаунті в соцмережі X. Він був засмучений, коли наставник "канонірів" Мікель Артета не зміг нав'язати боротьбу за чемпіонство "Ліверпулю" минулого сезону. Також Мамдані часто жартує про "Тоттенгем", що роблять майже всі вболівальники "Арсеналу".

Не менш цікаво й те, що американський політик у 2012-му році відгукнувся на відчайдушне звернення керівництва іспанського клубу "Ов'єдо" до вболівальників. Клуб з Астурії мало не став банкрутом, але фани з усього світу придбали акції "синіх" та врятували їх від зникнення. Влітку 2025 року "Ов'єдо" зумів повернутися до елітного чемпіонату іспанського футболу.

Нагадаємо, лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко наблизився до рекордів Олега Блохіна та Андрія Шевченка.

А мадридський "Реал" близький до несподіваного трансферу гравця, який є кумиром уболівальників "Ліверпуля".

спорт футбол Нью-Йорк Арсенал Тоттенгем Зогран Мамдані
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
