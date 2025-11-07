Відео
Головна Спорт Мадридський Реал націлився на зірку Ліверпуля та АПЛ

Мадридський Реал націлився на зірку Ліверпуля та АПЛ

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 18:04
Оновлено: 18:03
Реал збирається підписати легендарного гравця Ліверпуля
Головний тренер "Реала" Хабі Алонсо. Фото: Reuters/Ed Sykes

Тренерський штаб Хабі Алонсо вважає трансфер центрального захисника пріоритетним для мадридського "Реала". Він попросив керівництво клубу вивчити можливість підписати відразу декілька досвідчених гравців.

Одним із них виявився футболіст, які довгі роки виступав за "Ліверпуль", повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Влітку 2026 року "Реал" відпустить Антоніо Рюдігера, який уже не є беззаперечним гравцем стартового складу, яким був раніше. Мадридці вже шукають заміну, і справа може не обмежитися переходом Дайо Упамекано з "Баварії".

Кого хоче підписати "Реал"

Представники іспанського клубу провели попередні переговори з нідерландським гравцем "Ліверпуля" Вірджілом Ван Дейком. Влітку 2027 року у гравця завершиться термін дії контракту з "червоними", нову угоду поки не підписано. "Реал" хоче скористатися цією ситуацією й отримати одного з найсильніших центрбеків у світі.

Вирджил Ван Дейк
Вірджіл Ван Дейк після матчу. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Якщо "бланкос" вдасться домовитися з 34-річним ветераном, за нього не доведеться платити великі гроші. "Ліверпулю" доведеться погодитися відпустити гравця влітку 2026 року за 25 млн євро, оскільки існує ризик безкоштовно його втратити. Однак не виключено, що Ван Дейк все ж таки домовиться з "червоними", це є основним пріоритетом для нідерландця.

У нинішньому сезоні Ван Дейк зіграв 15 матчів за "Ліверпуль" у всіх турнірах та забив два голи.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Ліверпуль Вірджил Ван Дейк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
