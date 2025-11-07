Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мадридский Реал нацелился на звезду Ливерпуля и АПЛ

Мадридский Реал нацелился на звезду Ливерпуля и АПЛ

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:04
обновлено: 18:03
Реал собирается подписать легендарного игрока Ливерпуля
Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Ed Sykes

Тренерский штаб Хаби Алонсо считает трансфер центрального защитника приоритетным для мадридского "Реала". Он попросил руководство клуба изучить возможность подписать сразу несколько опытных игроков. 

Одним из них оказался футболист, которые долгие годы выступал за "Ливерпуль", сообщил инсайдер Фабрицио Романо

Реклама
Читайте также:

Летом 2026 года "Реал" отпустит Антонио Рюдигера, который уже не является безоговорочным игроком стартового состава, каким был раньше. Мадридцы уже ищут замену, и дело может не ограничиться переходом Дайо Упамекано из "Баварии". 

Кого хочет подписать "Реал" 

Представители испанского клуба провели предварительные переговоры с нидерландским игроков "Ливерпуля" Вирджилом Ван Дейком. Летом 2027-го года у игрока завершится срок действия контракта с "красными", новое соглашение пока не подписано. "Реал" хочет воспользоваться этой ситуацией и получить одного из сильнейших центрбеков в мире. 

Вирджил Ван Дейк
Вирджил Ван Дейк после матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Если "бланкос" удастся договориться с 34-летним ветераном, за него не придется платить большие деньги. "Ливерпулю" придется согласиться отпустить игрока летом 2026-го года за 25 млн евро, поскольку существует риск бесплатно его потерять. Однако не исключено, что Ван Дейк все же договорится с "красными", это является основным приоритетом для нидерландца. 

В нынешнем сезоне Ван Дейк сыграл 15 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил два гола. 

Напомним, известную биатлонистку дисквалифицировали из-за финансовых махинаций

Украинский теннисист впервые за восемь лет сумел выйти в полуфинал престижного международного турнира. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Ливерпуль Вирджил Ван Дейк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации