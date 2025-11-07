Реал собирается подписать легендарного игрока Ливерпуля

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо. Фото: Reuters/Ed Sykes

Тренерский штаб Хаби Алонсо считает трансфер центрального защитника приоритетным для мадридского "Реала". Он попросил руководство клуба изучить возможность подписать сразу несколько опытных игроков.

Одним из них оказался футболист, которые долгие годы выступал за "Ливерпуль", сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Летом 2026 года "Реал" отпустит Антонио Рюдигера, который уже не является безоговорочным игроком стартового состава, каким был раньше. Мадридцы уже ищут замену, и дело может не ограничиться переходом Дайо Упамекано из "Баварии".

Кого хочет подписать "Реал"

Представители испанского клуба провели предварительные переговоры с нидерландским игроков "Ливерпуля" Вирджилом Ван Дейком. Летом 2027-го года у игрока завершится срок действия контракта с "красными", новое соглашение пока не подписано. "Реал" хочет воспользоваться этой ситуацией и получить одного из сильнейших центрбеков в мире.

Вирджил Ван Дейк после матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Если "бланкос" удастся договориться с 34-летним ветераном, за него не придется платить большие деньги. "Ливерпулю" придется согласиться отпустить игрока летом 2026-го года за 25 млн евро, поскольку существует риск бесплатно его потерять. Однако не исключено, что Ван Дейк все же договорится с "красными", это является основным приоритетом для нидерландца.

В нынешнем сезоне Ван Дейк сыграл 15 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил два гола.

