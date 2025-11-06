Видео
Видео

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 12:03
обновлено: 12:08
Реал заменит Рюдигера другим звездным защитником
Антонио Рюдигер в "Реале". Фото: instagram.com/toniruediger

Тренерский штаб мадридского "Реала" попросил Флорентино Переса организовать трансфер центрального защитника. "Королевский клуб" ищет замену Антонио Рюдигеру, который летом 2026 года уйдет из команды. 

Испанский клуб уже договорился со звездой футбола, сообщает Footmercato

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер проводит последний сезон в "Реале". В последнее время он часто получает травмы и уже не соответствует ожиданиям Хаби Алонсо и его тренерского штаба. Уже известной, какой футболист может прибыть на "Сантьяго Бернабеу" в качестве замены немцу. 

Кого подпишет "Реал" летом 

Руководство мадридского клуба уже договорилось о переходе с 27-летним защитником сборной Франции Дайо Упамекано. "Бланкос" не придется платить за трансфер этого игрока, поскольку летом у него завершится срок действия контракта с "Баварией". 

Дайо Упамекано
Дайо Упамекано празднует победу "Баварии". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Мюнхенцы пытаются убедить Упамекано продлить соглашение с клубом, также на него претендует французский "ПСЖ", однако Дайо заинтересовало предложение "Реала". Испанский клуб связывает устная договоренность с футболистом. 

Трансферная стоимость Упамекано составляет 60 млн евро. Ранее "Реал" также интересовался игроком "Ливерпуля" Ибраимой Конате. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
