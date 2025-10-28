Винисиус хочет уйти из Реала из-за конфликта с Хаби Алонсо

Винисиус поставил ультиматум руководству Реала после Эль Класико
Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор так и не смог успокоиться после жаркой концовки недавнего "Эль Класико". Столичная команда обыграла "Барселону", однако матч запомнился совсем другими событиями.
Винисиус поссорился с тренерским штабом "королевского клуба" и готов к новому вызову, сообщает El Larguero.
Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо решил заменить Винисиуса Жуниора по ходу второго тайма матча против "Барселоны" (2:1). Это разозлило бразильского футболиста, который не поприветствовал наставника и сразу же спустился в подтрибунное помещение.
Позже Винисиус занял место на скамейке запасных "Реала", но незадолго до финального свистка спровоцировал масштабную потасовку с футболистами каталонской команды, в результате которой Андрей Лунин получил красную карточку.
Винисиус так и не успокоился
На следующей день после матча стало известно, что конфликт бразильца с Хаби Алонсо продолжился. Винисиус отказался общаться с главным тренером, который попытался помириться с игроком.
Испанские журналисты сообщают, что футболист и наставник не общаются. Более того, Винисиус потребовал у руководства "Реала" гарантировать ему постоянную игровую практику. В противном случае бразилец заявил, что уйдет из клуба. К нему сохраняют интерес команды из Саудовской Аравии.
