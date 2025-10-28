Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Винисиус поставил ультиматум руководству Реала после Эль Класико

Винисиус поставил ультиматум руководству Реала после Эль Класико

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 12:01
обновлено: 12:00
Винисиус хочет уйти из Реала из-за конфликта с Хаби Алонсо
Винисиус Жуниор реагирует на замену. Фото: Reuters/Albert Gea

Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор так и не смог успокоиться после жаркой концовки недавнего "Эль Класико". Столичная команда обыграла "Барселону", однако матч запомнился совсем другими событиями. 

Винисиус поссорился с тренерским штабом "королевского клуба" и готов к новому вызову, сообщает El Larguero

Реклама
Читайте также:

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо решил заменить Винисиуса Жуниора по ходу второго тайма матча против "Барселоны" (2:1). Это разозлило бразильского футболиста, который не поприветствовал наставника и сразу же спустился в подтрибунное помещение.  

Позже Винисиус занял место на скамейке запасных "Реала", но незадолго до финального свистка спровоцировал масштабную потасовку с футболистами каталонской команды, в результате которой Андрей Лунин получил красную карточку. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Juan Medina

Винисиус так и не успокоился 

На следующей день после матча стало известно, что конфликт бразильца с Хаби Алонсо продолжился. Винисиус отказался общаться с главным тренером, который попытался помириться с игроком. 

Испанские журналисты сообщают, что футболист и наставник не общаются. Более того, Винисиус потребовал у руководства "Реала" гарантировать ему постоянную игровую практику. В противном случае бразилец заявил, что уйдет из клуба. К нему сохраняют интерес команды из Саудовской Аравии. 

Напомним, бывший футболист "Реала" Криштиану Роналду готов вернуться в один из своих бывших клубов. 

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский попал в неприятную ситуацию и обратился за помощью. 

спорт футбол Реал Мадрид Хаби Алонсо Винисиус Жуниор
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации