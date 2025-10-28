Вінісіус хоче піти з Реала через конфлікт із Хабі Алонсо

Вінісіус Жуніор реагує на заміну. Фото: Reuters/Albert Gea

Футболіст мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор так і не зміг заспокоїтися після спекотної кінцівки нещодавнього "Ель Класіко". Столична команда обіграла "Барселону", проте матч запам'ятався зовсім іншими подіями.

Вінісіус посварився з тренерським штабом "королівського клубу" і готовий до нового виклику, повідомляє El Larguero.

Реклама

Читайте також:

Головний тренер "Реала" Хабі Алонсо вирішив замінити Вінісіуса Жуніора під час другого тайму матчу проти "Барселони" (2:1). Це розлютило бразильського футболіста, який не привітав наставника й одразу ж спустився в підтрибунне приміщення.

Пізніше Вінісіус посів місце на лавці запасних "Реала", але незадовго до фінального свистка спровокував масштабну бійку з футболістами каталонської команди, внаслідок якої Андрій Лунін отримав червону картку.

Вінісіус Жуніор дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Juan Medina

Вінісіус так і не заспокоївся

Наступного дня після матчу стало відомо, що конфлікт бразильця з Хабі Алонсо продовжився. Вінісіус відмовився спілкуватися з головним тренером, який спробував помиритися з гравцем.

Іспанські журналісти повідомляють, що футболіст та наставник не спілкуються. Ба більше, Вінісіус зажадав у керівництва "Реала" гарантувати йому постійну ігрову практику. В іншому разі бразилець заявив, що піде з клубу. До нього зберігають інтерес команди з Саудівської Аравії.

Нагадаємо, колишній футболіст "Реала" Кріштіану Роналду готовий повернутися в один зі своїх колишніх клубів.

Ексфутболіст збірної України Артем Мілевський потрапив у неприємну ситуацію та звернувся по допомогу.