Україна
Головна Спорт Реал хоче безкоштовно підписати зіркового футболіста

Реал хоче безкоштовно підписати зіркового футболіста

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 12:03
Оновлено: 12:08
Реал замінить Рюдігера іншим зірковим захисником
Антоніо Рюдігер у "Реалі". Фото: instagram.com/toniruediger

Тренерський штаб мадридського "Реала" попросив Флорентіно Переса організувати трансфер центрального захисника. "Королівський клуб" шукає заміну Антоніо Рюдігеру, який влітку 2026 року піде з команди.

Іспанський клуб уже домовився із зіркою футболу, повідомляє Footmercato.

Читайте також:

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер проводить останній сезон у "Реалі". Останнім часом він часто отримує травми й вже не відповідає очікуванням Хабі Алонсо та його тренерського штабу. Уже відомо, який футболіст може прибути на "Сантьяго Бернабеу" як заміна німцю. 

Кого підпише "Реал" влітку

Керівництво мадридського клубу вже домовилося про перехід із 27-річним захисником збірної Франції Дайо Упамекано. "Бланкос" не доведеться платити за трансфер цього гравця, оскільки влітку у нього завершиться термін дії контракту з "Баварією". 

Дайо Упамекано
Дайо Упамекано святкує перемогу "Баварії". Фото: Reuters/Benoit Tessier

Мюнхенці намагаються переконати Упамекано продовжити угоду з клубом, також на нього претендує французький "ПСЖ", проте Дайо зацікавила пропозиція "Реала". Іспанський клуб пов'язує усна домовленість із футболістом. 

Трансферна вартість Упамекано становить 60 млн євро. Раніше "Реал" також цікавився гравцем "Ліверпуля" Ібраїмою Конате. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Баварія Антоніо Рюдігер
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
