Видео

Мэр Нью-Йорка шутил над Тоттенхэмом и спас испанский клуб

Мэр Нью-Йорка шутил над Тоттенхэмом и спас испанский клуб

Дата публикации 8 ноября 2025 07:15
обновлено: 07:33
Мэр Нью-Йорка Мамдани шутил над Тоттенхэмом и спас Овьедо
Зохран Мамдани с болельщиком в футболке мадридского "Реала". Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Уже 1 января 2026 года избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани официально вступит в должность. Помимо политики он всерьез увлекается спортом. 

Мамдани любит не только традиционные для США виды спорта, но и футбол, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка, набрав 50,4% голосов. Он станет самым молодым главой этого города более чем за 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки. При этом 34-летний политик не просто интересуется спортом, а и готов обсудить это со своими избирателями. 

Зохран Мамдани
Зохран Мамдани во время встречи с избирателями. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Мамдани и европейский футбол 

Молодой мэр ценит многие виды спорта, у нее есть свои фавориты в бейсболе ("Нью-Йорк Метс"), американском футболе ("Нью-Йорк Джайянтс") и даже европейском футболе, который в США часто называют соккером. 

Зохран Мамдани активно болеет за лондонский "Арсенал" и часто делится мыслями об игре команды в своем аккаунте в соцсети X. Он был расстроен, когда наставник "канониров" Микель Артета не смог навязать борьбу за чемпионство "Ливерпулю" в прошлом сезоне. Также Мамдани часто шутит о "Тоттенхэме", что делают почти все болельщики "Арсенала". 

Не менее интересно и то, что американский политик в 2012-м году откликнулся на отчаянное обращение руководства испанского клуба "Овьедо" к болельщикам. Клуб из Астурии чуть не стал банкротом, но фаны со всего мира приобрели акции "синих" и спасли их от исчезновения. Летом 2025 года "Овьедо" сумел вернуться в элитный чемпионат испанского футбола. 

спорт футбол Нью-Йорк Арсенал Тоттенхэм Зохран Мамдани
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
