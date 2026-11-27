Футболіст Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Аргентинський нападник Ліонель Мессі погодився взяти участь у прощальному матчі Карлоса Тевеса. Зустріч запланована на 20 грудня та відбудеться на стадіоні "Бока Хуніорс". Серед запрошених учасників — Хуан Роман Рікельме, Мартін Палермо, Серхіо Агуеро, Габріель Батістута, Джанлуїджи Буффон, Артуро Відаль і Ріо Фердинанд.

Про це повідомляє Marca, передає Новини.LIVE.

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Яку ціль має Тевес

Однією з головних цілей Тевеса є об'єднати Мессі та Кріштіану Роналду в одній команді. Аргентинець уже отримав згоду від свого колишнього партнера по збірній, а тепер намагається домовитися з португальським форвардом.

"Я завжди мріяв побачити Кріштіану та Лео в одній команді. Це два найвидатніші футболісти всіх часів. Я зв'язався з ними і сказав: "Кріштіану, я хочу, щоб ти і Лео грали в одній команді на моєму прощальному матчі", — розповів Карлос Тевес.

Наразі участь Роналду в матчі офіційно не підтверджена. Водночас Тевес має намір докласти максимум зусиль, щоб запросити португальця та організувати спільний вихід на поле двох легенд світового футболу.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 5 листопада 2026 року Кріштіану Роналду оголосив про завершення виступів за збірну Португалії після 23 років у національній команді. За цей час футболіст провів 234 матчі та забив 146 голів. Також разом зі збірною він здобув три міжнародні трофеї. Роналду назвав це рішення непростим і зазначив, що воно було продиктоване не лише розумом, а й почуттями.

Раніше "Барселона" здобула перемогу над "Вільярреалом" у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії з рахунком 3:2. Каталонці змогли відігратися після двох пропущених на початку зустрічі м’ячів і забили тричі протягом десяти хвилин другого тайму.