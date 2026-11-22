Гра "Барселони" проти "Вільярреала". Фото: REUTERS/Albert Gea

"Барселона" здобула перемогу над "Вільярреалом" у домашньому матчі 13-го туру Ла Ліги. Підопічні Гансі Фліка пропустили два голи вже до сьомої хвилини зустрічі, а згодом Ламін Ямаль не зумів реалізувати пенальті, влучивши у стійку. Проте у другому таймі господарі поля забили тричі протягом десяти хвилин.

Про це повідомляє Sport RBC.UA, передає Новини.LIVE.

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Барселона проти Вільярреала

Старт матчу виявився невдалим для "Барселони". Уже на пʼятій хвилині Тейджон Б'юкенен вивів "Вільярреал" уперед, скориставшись помилкою суперника.

Ще за дві хвилини Тані Олувасеї після пасу Альберто Молейро подвоїв перевагу гостей.

Згодом каталонці активізувалися та отримали шанс відіграти один м'яч. На 19-й хвилині після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за фол проти Ламіна Ямаля. Нападник виконав одинадцятиметровий, але пробив у стійку.

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Після перерви "Барселона" на 57-й хвилині скоротила відставання зусиллями Жерара Мартіна. Уже за чотири хвилини Фермін Лопес після комбінації з Ямалем і Рафіньєю зрівняв рахунок.

На 67-й хвилині Пау Наварро зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Еріка Гарсії.

У компенсований час захисник "Вільярреала" отримав другу жовту картку. Каталонці втримали перевагу та здобули перемогу.

Після перемоги команда Гансі Фліка набрала 36 очок і зберегла перше місце в чемпіонаті Іспанії. "Барселона" випереджає мадридський "Реал" на три бали.

"Вільярреал" із 15 очками залишився на дев'ятій позиції.

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