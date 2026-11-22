Матч "Барселоны" против "Вильярреала". Фото: REUTERS/Albert Gea

"Барселона" одержала победу над "Вильярреалом" в домашнем матче 13-го тура Ла Лиги. Подопечные Ганса Флика пропустили два гола уже к седьмой минуте встречи, а впоследствии Ламин Ямаль не сумел реализовать пенальти, попав в штангу. Однако во втором тайме хозяева поля забили трижды в течение десяти минут.

Об этом сообщает Sport RBC.UA, передает Новини.LIVE.

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"Барселона" против "Вильярреала"

Начало матча оказалось неудачным для "Барселоны". Уже на пятой минуте Тейджон Бьюкенен вывел "Вильярреал" вперед, воспользовавшись ошибкой соперника.

Еще через две минуты Тани Олувасей после паса Альберто Молейро удвоил преимущество гостей.

Впоследствии каталонцы активизировались и получили шанс отыграть один мяч. На 19-й минуте после просмотра VAR арбитр назначил пенальти за фол против Ламина Ямаля. Нападающий исполнил одиннадцатиметровый, но пробил в штангу.

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После перерыва "Барселона" на 57-й минуте сократила отставание благодаря голу Жерара Мартина. Уже через четыре минуты Фермин Лопес после комбинации с Ямалем и Рафиньей сравнял счёт.

На 67-й минуте Пау Наварро срезал мяч в собственные ворота после прострела Эрика Гарсии.

В добавленное время защитник "Вильярреала" получил вторую желтую карточку. Каталонцы удержали преимущество и одержали победу.

После победы команда Ганси Флика набрала 36 очков и сохранила первое место в чемпионате Испании. "Барселона" опережает мадридский "Реал" на три очка.

"Вильярреал" с 15 очками остался на девятой позиции.

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