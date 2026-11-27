Футболист Лионель Месси. Фото: Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси согласился принять участие в прощальном матче Карлоса Тевеса. Встреча запланирована на 20 декабря и состоится на стадионе "Бока Хуниорс". Среди приглашенных участников — Хуан Роман Рикельме, Мартин Палермо, Серхио Агуэро, Габриэль Батистута, Джанлуиджи Буффон, Артуро Видаль и Рио Фердинанд.

Об этом сообщает Marca, передает Новини.LIVE.

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Какую цель преследует Тевес

Одной из главных целей Тевеса является объединение Месси и Криштиану Роналду в одной команде. Аргентинец уже получил согласие от своего бывшего партнера по сборной, а теперь пытается договориться с португальским нападающим.

"Я всегда мечтал увидеть Криштиану и Лео в одной команде. Это два величайших футболиста всех времен. Я связался с ними и сказал: "Криштиану, я хочу, чтобы ты и Лео играли в одной команде на моем прощальном матче", — рассказал Карлос Тевес.

На данный момент участие Роналду в матче официально не подтверждено. В то же время Тевес намерен приложить максимум усилий, чтобы пригласить португальца и организовать совместный выход на поле двух легенд мирового футбола.

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Как сообщали Новини.LIVE, 5 ноября 2026 года Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии после 23 лет в национальной команде. За это время футболист провел 234 матча и забил 146 голов. Также вместе со сборной он завоевал три международных трофея. Роналду назвал это решение непростым и отметил, что оно было продиктовано не только разумом, но и чувствами.

Ранее "Барселона" одержала победу над "Вильярреалом" в матче 13-го тура чемпионата Испании со счётом 3:2. Каталонцы смогли отыграться после двух пропущенных в начале встречи мячей и забили трижды в течение десяти минут второго тайма.