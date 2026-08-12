Мілевський дав прогноз щодо матчу-відповіді Динамо з Карабахом

Микола Шапаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський не в захваті від гри "Динамо" в останніх матчах. Він не вважає перемогу киян над "Карабахом", яка відбулася тиждень тому, ознакою сили команди Ігоря Костюка.

Мілевський не виключив, що у матчі-відповіді справа може дійти до серії пенальті, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Ексфутболіст Артем Мілевський вважає, що в результаті першого матчу більше заслуг мав "Карабах", ніж "Динамо". Експерт здивований, що азербайджанці, які постійно припускалися помилок, не забили у власні ворота. При цьому матч-відповідь може пройти за зовсім іншим сценарієм.

Ветеран "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Як Мілевський оцінив шанси "Динамо"

На думку форварда, команда Ігоря Костюка більше страждає на полі, ніж грає у футбол. Саме так їй вдалося здобути перемогу над "Карабахом" у Любліні. Кияни відбивалися від атак суперника, відбігали, відбивалися, десь їм пощастило. У підсумку — перемога, і тепер багато хто вважає саме "Динамо" фаворитом пари.

"Поки що команда особливо не демонструвала, що здатна швидко реагувати. В Азербайджані буде важко. "Карабаха" немає сенсу довго грати за рахунок контролю м’яча. Думаю, що вони з перших хвилин підуть уперед. У "Динамо" в захисті не все гаразд, а якщо з самого початку доведеться сісти низько й віддати м’яч, я навіть боюся уявити, що там може статися", — заявив Мілевський.

Експерт додав, що "Карабах" може забити швидкий гол, і "Динамо" доведеться відіграватися. Справа може дійти до серії пенальті або поразки київської команди.

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