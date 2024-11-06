Артем Мілевський прокоментував перемогу Трампа на виборах в США

Артем Мілевський. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній футболіст збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський не залишився поза американським виборчим процесом. Навіть залишив дивну репліку.

Свій коментар Мілевський опублікував у Instagram.

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Мілевський виявився не дуже задоволений перемогою Трампа та залишив дивний коментар.

"Ну й ось припливли? Чи що? Хто що скаже? Ой, бл***ь вночі весело буде", — написав Артем.

Можливо, колишній професійний футболіст вважає, що після виборів у США буде обстріл України.

Мілевський опублікував відео неба в нічному Києві під час звуку тривоги.

"Ждем", — написав Мілевський.

Сторіз Артема Мілевського. Фото: скриншот

Зазначимо, що Трамп вдруге став президентом США. Перед новими виборами, на яких він переміг Камалу Харріс, політик обіцяв дуже швидко закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, українська світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла, який несправедливим може бути спорт.

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