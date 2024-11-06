Артем Милевский прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Артем Милевский. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский не остался вне американского избирательного процесса. Даже оставил странную реплику.

Свой комментарий Милевский опубликовал в Instagram.

Читайте также:

Милевский высказался о победе Трампа

Милевский оказался не очень доволен победой Трампа и оставил странный комментарий.

"Ну и вот приплыли? Что ли? Кто что скажет? Ой, бл***ь ночью весело будет", — написал Артем.

Возможно, бывший профессиональный футболист считает, что после выборов в США последует обстрел Украины.

Милевский опубликовал видео неба в ночном Киеве во время звука тревоги.

"Ждем", — написал Милевский.

Сторез Артема Милевского. Фото: скриншот

Отметим, что Трамп во второй раз стал президентом США. Перед новыми выборами, на которых он победил Камалу Харрис, политик обещал быстро закончить войну в Украине.

Напомним, украинская мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, каким несправедливым может быть спорт.

Звезда "Ливерпуля" Мохаммед Салах хочет в статусе свободного агента пойти в каталонскую "Барселону".