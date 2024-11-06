Артем Милевский прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Милевский сошел с ума — Артем оставил странный пост из-за Трампа
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский не остался вне американского избирательного процесса. Даже оставил странную реплику.
Свой комментарий Милевский опубликовал в Instagram.
Милевский высказался о победе Трампа
Милевский оказался не очень доволен победой Трампа и оставил странный комментарий.
"Ну и вот приплыли? Что ли? Кто что скажет? Ой, бл***ь ночью весело будет", — написал Артем.
Возможно, бывший профессиональный футболист считает, что после выборов в США последует обстрел Украины.
Милевский опубликовал видео неба в ночном Киеве во время звука тревоги.
"Ждем", — написал Милевский.
Отметим, что Трамп во второй раз стал президентом США. Перед новыми выборами, на которых он победил Камалу Харрис, политик обещал быстро закончить войну в Украине.
Напомним, украинская мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, каким несправедливым может быть спорт.
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