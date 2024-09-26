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Міністерство спорту стверджує, що стадіону Атлет у Києві нічого не загрожує

26 вересня 2024 12:00
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Мінмолодьспорт та ФЛАУ підписали меморандум щодо розвитку стадіону "Атлет"
Матвій Бідний та Ольга Саладуха. Фото: Міністерство молоді та спорту України
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Міністерство молоді та спорту та Федерація легкої атлетики підписали меморандум щодо розвитку стадіону "Атлет". Раніше була загроза, що стадіон будуть використовувати не за цільовим призначенням.

Про підписання меморандуму повідомила пресслужба Мінмолодьспорту.

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Стадион Атлет
Встановлення тенісних кортів на стадіоні "Атлет". Фото: facebook.com/@irinka.lesch

Про що домовилися міністерство та ФЛАУ

Головною метою меморандуму став захист стадіону "Атлет". Він направлений на посилення координації між державними органами та легкоатлетичною спільнотою для подальшого покращення інфраструктури арени та умов для тренувань на ній.

Згідно з меморандумом, одним із перших кроків стало повне демонтування тенісних кортів. Крім того, найближчим часом об’єкт передадуть в управління Національному спортивному комплексу "Олімпійський", що дозволить ефективніше використовувати його для проведення легкоатлетичних тренувань.

За словами в.о. президента ФЛАУ Ольги Саладухи, "Атлет" є ключовим майданчиком для аматорів та професійних спортсменів, оскільки він використовується як розминочна зона стадіону НСК "Олімпійський".

"Передача цього об'єкта в управління "Олімпійського" — це логічний крок для розвитку обох комплексів", — зазначила Саладуха.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний також наголосив на важливості стадіону для легкоатлетичної спільноти та повідомив, що наразі ведуться пошуки фінансування для завершення реконструкції, яку призупинили через російську агресію.

Він додав, що "Атлет" залишатиметься у державній власності і жодної загрози забудови стадіону немає.

"Ми активно працюємо над технічними рішеннями безпеки, які дозволять спортсменам тренуватися на "Атлеті" ще до завершення реконструкції", — додав Бідний.

Також у Мінмолодьспорту зазначили, що ділянка площею 2,5 гектара, де знаходиться "Атлет", є рекреаційною зоною й тому залишатиметься у власності держави.

Нагадаємо, раніше уряд постановив виплатити призові за четверте-шосте місця на Олімпійських іграх.

Раніше через реконструкцію стадіону на Одещині хотіли привласнити майже 50 млн грн.

Легка атлетика Ольга Саладуха Міністерство молоді та спорту України Матвій Бідний ФЛАУ Стадіон Атлет

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