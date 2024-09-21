Українські спортсмени, які залишились без олімпійських медалей отримають призові

Ілля Ковтун став четвертим у вільних вправах в гімнастиці. Фото: Reuters

Українські учасники Олімпійських ігор-2024, які не виграли медалі, отримають призові. Винагородять тих, хто був близький до п’єдесталу.

Відповідний проєкт Мінмолоді та спорту схвалив Кабінет міністрів, передає пресслужба уряду.

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Хто отримає гроші від уряду

Згідно з постановою про заохочення спортсменів та їх тренерів за виступ на XXXIII літніх Олімпійських іграх у Парижі, призові від держави отримають атлети, які посіли четверте, п’яте та шосте місце.

За четверте місце спортсмени отримають 250 тисяч гривень, за п’яте — 200 тисяч гривень, а за шосту позицію — 150 тисяч гривень.

За підсумками Олімпійських ігор в Парижі 29 українських атлетів отримають призові за четверте, п’яте та шосте місце.

Міністерство молоді та спорту стало автором постанови, що підтримати атлетів, які в умовах війни показали високі результати.

На Олімпійських іграх в Парижі українці виграли три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові медалі.

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