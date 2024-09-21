Українські спортсмени, які залишились без олімпійських медалей отримають призові

Уряд постановив виплатити призові за 4-6 місця на Олімпіаді
Українські учасники Олімпійських ігор-2024, які не виграли медалі, отримають призові. Винагородять тих, хто був близький до п’єдесталу.
Відповідний проєкт Мінмолоді та спорту схвалив Кабінет міністрів, передає пресслужба уряду.
Хто отримає гроші від уряду
Згідно з постановою про заохочення спортсменів та їх тренерів за виступ на XXXIII літніх Олімпійських іграх у Парижі, призові від держави отримають атлети, які посіли четверте, п’яте та шосте місце.
За четверте місце спортсмени отримають 250 тисяч гривень, за п’яте — 200 тисяч гривень, а за шосту позицію — 150 тисяч гривень.
За підсумками Олімпійських ігор в Парижі 29 українських атлетів отримають призові за четверте, п’яте та шосте місце.
Міністерство молоді та спорту стало автором постанови, що підтримати атлетів, які в умовах війни показали високі результати.
На Олімпійських іграх в Парижі українці виграли три золоті, п’ять срібних та чотири бронзові медалі.
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