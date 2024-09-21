Оставшиеся украинские спортсмены без олимпийских медалей получат призовые

Илья Ковтун стал четвертым в свободных упражнениях в гимнастике. Фото: Reuters

Украинские участники Олимпийских игр-2024, не выигравшие медали, получат призовые. Вознаградят тех, кто был близок к пьедесталу.

Соответствующий проект Минмолодежи и спорта одобрил Кабинет министров, передает пресс-служба правительства.

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Согласно постановлению о поощрении спортсменов и их тренеров за выступление на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, призовые от государства получат атлеты, занявшие четвертое, пятое и шестое место.

За четвертое место спортсмены получат 250 тысяч гривен, за пятое — 200 тысяч гривен, а за шестую позицию — 150 тысяч гривен.

По итогам Олимпийских игр в Париже 29 украинских атлетов получат призовые за четвертое, пятое и шестое место.

Министерство молодежи и спорта стало автором постановления, чтобы поддержать атлетов, которые в условиях войны показали высокие результаты.

На Олимпийских играх в Париже украинцы выиграли три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

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