Оставшиеся украинские спортсмены без олимпийских медалей получат призовые

Правительство постановило выплатить призовые за 4-6 места на Олимпиаде
Украинские участники Олимпийских игр-2024, не выигравшие медали, получат призовые. Вознаградят тех, кто был близок к пьедесталу.
Соответствующий проект Минмолодежи и спорта одобрил Кабинет министров, передает пресс-служба правительства.
Кто получит деньги от правительства
Согласно постановлению о поощрении спортсменов и их тренеров за выступление на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, призовые от государства получат атлеты, занявшие четвертое, пятое и шестое место.
За четвертое место спортсмены получат 250 тысяч гривен, за пятое — 200 тысяч гривен, а за шестую позицию — 150 тысяч гривен.
По итогам Олимпийских игр в Париже 29 украинских атлетов получат призовые за четвертое, пятое и шестое место.
Министерство молодежи и спорта стало автором постановления, чтобы поддержать атлетов, которые в условиях войны показали высокие результаты.
На Олимпийских играх в Париже украинцы выиграли три золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
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