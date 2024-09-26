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Министерство спорта утверждает, что стадиону Атлет в Киеве ничего не угрожает

26 сентября 2024 12:00
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Минмолодежьспорт и ФЛАУ подписали меморандум о развитии стадиона "Атлет"
Матвей Бидный и Ольга Саладуха. Фото: Министерство молодежи и спорта Украины
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Министерство молодежи и спорта и Федерация легкой атлетики подписали меморандум о развитии стадиона "Атлет". Раньше была угроза, что стадион будут использовать не по целевому назначению.

О подписании меморандума сообщила прессслужба Минмолодежьспорта.

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Ранее прославленная украинская легкоатлетка Ирина Лищинская и община города забили тревогу из-за того, что на легкоатлетическом стадионе "Атлет" в центре Киева появились теннисные корты.

Стадион Атлет
Установка теннисных кортов на стадионе "Атлет". Фото: facebook.com/@irinka.lesch

О чем договорились министерство и ФЛАУ

Главной целью меморандума стала защита стадиона "Атлет". Он направлен на усиление координации между государственными органами и легкоатлетическим сообществом для дальнейшего улучшения инфраструктуры арены и условий тренировки на ней.

Согласно меморандуму, одним из первых шагов стал полный демонтаж теннисных кортов. Кроме того, в ближайшее время объект передадут в управление Национальному спортивному комплексу "Олимпийский", что позволит более эффективно использовать его для проведения легкоатлетических тренировок.

По словам и.о. президента ФЛАУ Ольги Саладухи, "Атлет" является ключевой площадкой для любителей и профессиональных спортсменов, поскольку он используется в качестве разминочной зоны стадиона НСК "Олимпийский".

"Передача этого объекта в управление "Олимпийского" — это логический шаг для развития обоих комплексов" , - отметила Саладуха.

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный также отметил важность стадиона для легкоатлетического сообщества и сообщил, что сейчас ведутся поиски финансирования для завершения реконструкции, которую приостановили из-за российской агрессии.

Он добавил, что "Атлет" будет оставаться в государственной собственности и никакой угрозы застройке стадиона нет.

"Мы активно работаем над техническими решениями безопасности, которые позволят спортсменам тренироваться на "Атлете" еще до завершения реконструкции", — добавил Бидный.

Также в Минмолодежьспорта отметили, что участок площадью 2,5 гектара, где находится "Атлет", является рекреационной зоной и поэтому будет оставаться в собственности государства.

Напомним, ранее правительство постановило выплатить призовые за четвертое-шестое место на Олимпийских играх.

Ранее из-за реконструкции стадиона в Одесской области хотели присвоить почти 50 млн грн.

Легкая атлетика Ольга Саладуха Министерство молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ФЛАУ Стадион Атлет

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