В СК Атлет объяснили причину размещения на стадионе теннисных кортов

СК Атлет во время реконструкции. Фото: Facebook

Руководство СК "Атлет" отреагировало на критику по поводу проведения реконструкции стадиона. Центральная часть арены временно используется для размещения теннисных кортов.

Государственное предприятие "СК "Атлет" опровергло обвинения в повреждении легкоатлетической инфраструктуры стадиона и предоставило официальную позицию по временным изменениям на объекте, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

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Столичный спортивный комплекс "Атлет" находится в состоянии реконструкции с 2020 года. Ожидалось, что арена будет улучшена для тренировки спортсменов и подготовки к сертификации IV категории.

Реконструкция позволит использовать СК "Атлет" в качестве стадиона разминки НСК "Олимпийский". Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину и необходимости увеличения финансирования армии финансирование и строительные работы были приостановлены.

Поле СК "Атлет". Фото: fcatlet.kiev.ua

Что ждет СК "Атлет"

Исполняющий обязанности директора спортивного комплекса Андрей Бурлаков заявил, что в 2024 году было принято решение временно обустроить на центральной части стадиона грунтовые теннисные корты. Это решение позволит получить дополнительные поступления для поддержки функционирования объекта и оплаты коммунальных услуг.

Согласно заявлению Бурлакова, это покрытие не наносит никакого вреда стадиону и может быть демонтировано за три дня. Все легкоатлетические сектора и другие спортивные объекты остались на своих местах. Он добавил, что грунтовой корт временно размещен на месте футбольного поля. Стадион будет доступен для массового бега после выполнения необходимых защитных мер.

Министерство молодежи и спорта и ГП "СК Атлет" оформили в собственность государства права на землю рядом со стадионом, где планируется создание новых секторов для метаний. В настоящее время на этом объекте продолжаются проектные работы.

Представительство государственного предприятия подчеркнуло, что предприятие продолжает работать на благо развития спорта в столице и делает все возможное для создания надлежащих условий для тренировок легкоатлетов.

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