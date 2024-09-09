У СК Атлет пояснили причину розміщення на стадіоні тенісних кортів

СК Атлет під час реконструкції. Фото: Facebook

Керівництво СК "Атлет" відреагувало на критику щодо проведення реконструкції стадіону. Центральна частина арени тимчасово використовується для розміщення тенісних кортів.

Державне підприємство "СК "Атлет" спростувало звинувачення у пошкодженні легкоатлетичної інфраструктури стадіону та надало офіційну позицію щодо тимчасових змін на об'єкті, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

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Столичний спортивний комплекс "Атлет" перебуває у стані реконструкції з 2020 року. Очікувалося, що арена буде покращена для тренування спортсменів та підготовки до сертифікації IV категорії.

Реконструкція дозволить використовувати СК "Атлет" як стадіон розминки НСК "Олімпійський". Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та необхідність збільшення фінансування армії фінансування та будівельних робіт було припинено.

Поле СК "Атлет". Фото: fcatlet.kiev.ua

Що чекає на СК "Атлет"

Виконувач обов'язків директора спортивного комплексу Андрій Бурлаков заявив, що у 2024 році було прийнято рішення тимчасово облаштувати на центральній частині стадіону ґрунтові тенісні корти. Це рішення дозволить отримати додаткові надходження для підтримки функціонування об'єкта та оплати комунальних послуг.

Згідно із заявою Бурлакова, це покриття ніяк не шкодить стадіону і може бути демонтовано за три дні. Усі легкоатлетичні сектори та інші спортивні об'єкти залишились на своїх місцях. Він додав, що ґрунтовий корт тимчасово розміщений на місці футбольного поля. Стадіон буде доступним для масового бігу після виконання необхідних захисних заходів.

Міністерство молоді та спорту та ДП "СК Атлет" та оформили у власність держави права на землю поряд зі стадіоном, де планується створення нових секторів для метань. Зараз на цьому об'єкті продовжуються проєктні роботи.

Представництво державного підприємства наголосило, що підприємство продовжує працювати на благо розвитку спорту у столиці та робить все можливе для створення належних умов для тренувань легкоатлетів.

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