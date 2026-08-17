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Головна Спорт Моурінью зізнався, звідки у нього з’явився синець під оком

Моурінью зізнався, звідки у нього з’явився синець під оком

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 13:01
Моурінью пояснив, звідки у нього з’явився синець під оком
Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters

Головний тренер "Реала" Жозе Моурінью керував грою мадридської команди проти "Шальке 04" із синцем під оком. Після матчу вболівальники обговорювали не тільки впевнену перемогу "бланкос", а й зовнішній вигляд наставника. Під оком португальця виднівся синець значних розмірів.

Португальський фахівець поспішив заспокоїти вболівальників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Аранчі Родрігеса.

Мадридський "Реал" впевнено розгромив "Шальке" в останньому товариському матчі перед стартом сезону 2026/27. Кіліан Мбаппе, Карлос Еспі та Дін Хейсен забили три голи, на які іспанська команда не змогла відповісти, а її наставник керував грою "бланкос" із синцем під оком.

Що Моурінью розповів про травму

На післяматчевій пресконференції 63-річному португальцю поставили запитання про те, що з ним сталося. Жозе Моурінью розповів, що нічого страшного не сталося, він просто став жертвою обставин.

На тренуванні "Реала" перед матчем у обличчя тренеру випадково влучив м'яч. Португалець був у сонячних окулярах, які розбилися від удару й пошкодили обличчя Жозе Моурінью. Фахівець запевнив, що його здоров’ю нічого не загрожує.

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Уже в суботу, 22 серпня, "Реал" зіграє перший матч Ла Ліги. Суперником команди стане "Еспаньйол".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про рекорд, який встановив плавець Микита Шеремет на чемпіонаті Європи-2026.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що Дарійо Срне довелося втрутитися в сутичку гравців "Харкова" та "Шахтаря" після матчу чемпіонату України.

спорт футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Жозе Моурінью
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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