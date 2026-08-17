Моурінью пояснив, звідки у нього з’явився синець під оком

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters

Головний тренер "Реала" Жозе Моурінью керував грою мадридської команди проти "Шальке 04" із синцем під оком. Після матчу вболівальники обговорювали не тільки впевнену перемогу "бланкос", а й зовнішній вигляд наставника. Під оком португальця виднівся синець значних розмірів.

Португальський фахівець поспішив заспокоїти вболівальників, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Аранчі Родрігеса.

Мадридський "Реал" впевнено розгромив "Шальке" в останньому товариському матчі перед стартом сезону 2026/27. Кіліан Мбаппе, Карлос Еспі та Дін Хейсен забили три голи, на які іспанська команда не змогла відповісти, а її наставник керував грою "бланкос" із синцем під оком.

Що Моурінью розповів про травму

На післяматчевій пресконференції 63-річному португальцю поставили запитання про те, що з ним сталося. Жозе Моурінью розповів, що нічого страшного не сталося, він просто став жертвою обставин.

На тренуванні "Реала" перед матчем у обличчя тренеру випадково влучив м'яч. Португалець був у сонячних окулярах, які розбилися від удару й пошкодили обличчя Жозе Моурінью. Фахівець запевнив, що його здоров’ю нічого не загрожує.

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