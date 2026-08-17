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Главная Спорт Моуринью признался, откуда у него появился синяк под глазом

Моуринью признался, откуда у него появился синяк под глазом

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 13:01
Моуринью объяснил, откуда взялся его синяк под глазом
Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью управлял игрой мадридской команды против "Шальке 04" с синяком под глазом. После матча болельщики обсуждали не только уверенную победу "бланкос", но и внешний вид наставника. Под глазом португальца виднелся синяк внушительных размеров. 

Португальский специалист поспешил успокоить фанов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Аранчи Родригеса. 

Мадридский "Реал" уверенно разгромил "Шальке" в последнем товарищеском матче перед стартом сезона 2026/27. Килиан Мбаппе, Карлос Эспи и Дин Хейсен забили три безответных гола испанской команды, наставник которой управлял игрой "бланкос" с синяком под глазом. 

Что Моуринью рассказал о травме 

На послематчевой пресс-конференции 63-летнему португальцу задали вопрос о том, что с ним произошло. Жозе Моуринью рассказал, что ничего страшного не случилось, он просто стал жертвой обстоятельств. 

На тренировке "Реала" перед матчем в лицо тренеру случайно попал мяч. Португалец был в солнечных очках, которые разбились от удара и повредили лицо Жозе Моуринью. Специалист заверил, что его здоровью ничто не угрожает. 

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Уже в субботу, 22 августа, "Реал" сыграет первый матч Ла Лиги. Соперником команды станет "Эспаньол". 

Напомним, Новини.LIVE писали о рекорде, который установил пловец Никита Шеремет на чемпионате Европы-2026. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Дарио Срне пришлось вмешаться в потасовку игроков "Харькова" и "Шахтера" после матча чемпионате Украины. 

спорт футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига Жозе Моуринью
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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