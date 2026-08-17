Моуринью объяснил, откуда взялся его синяк под глазом

Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью управлял игрой мадридской команды против "Шальке 04" с синяком под глазом. После матча болельщики обсуждали не только уверенную победу "бланкос", но и внешний вид наставника. Под глазом португальца виднелся синяк внушительных размеров.

Португальский специалист поспешил успокоить фанов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Аранчи Родригеса.

Мадридский "Реал" уверенно разгромил "Шальке" в последнем товарищеском матче перед стартом сезона 2026/27. Килиан Мбаппе, Карлос Эспи и Дин Хейсен забили три безответных гола испанской команды, наставник которой управлял игрой "бланкос" с синяком под глазом.

Что Моуринью рассказал о травме

На послематчевой пресс-конференции 63-летнему португальцу задали вопрос о том, что с ним произошло. Жозе Моуринью рассказал, что ничего страшного не случилось, он просто стал жертвой обстоятельств.

На тренировке "Реала" перед матчем в лицо тренеру случайно попал мяч. Португалец был в солнечных очках, которые разбились от удара и повредили лицо Жозе Моуринью. Специалист заверил, что его здоровью ничто не угрожает.

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