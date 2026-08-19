Мудрик отримав новий номер в Челсі

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Агабекян Карен редактор, спортивний оглядач

Лондонський "Челсі" офіційно опублікував заявку на сезон-2026/2027, до якої увійшов і український вінгер Михайло Мудрик. Після повернення до футболу 25-річний гравець змінив ігровий номер і виступатиме під 33-м.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Челсі".

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик отримав новий номер

У заявці "Челсі" на сезон-2026/2027 Мудрик заявлений під 33-м номером. Раніше українець виступав за лондонський клуб під 15-м і 10-м номерами, а під час літнього тренувального збору після повернення на поле грав із номером 43.

Перед стартом нового сезону змінили ігрові номери й інші футболісти "Челсі". Зокрема, Жоау Педру отримав дев'ятий номер, Веслі Фофана — третій, а новачок Морган Роджерс виступатиме під 17-м.

Мудрик повернувся після дискваліфікації

Для Мудрика майбутній сезон стане четвертим у складі "Челсі". Після переходу із "Шахтаря" взимку 2023 року він провів за лондонський клуб 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.

У грудні 2024 року в організмі українця виявили заборонену речовину — мельдоній. Після перегляду рішення про відсторонення футболіст повернувся до тренувань і знову почав отримувати ігрову практику.

Після скасування дискваліфікації Мудрик уже взяв участь у трьох товариських матчах "Челсі". Українець провів на полі 39 хвилин у поєдинках проти "Ювентуса", "Мілана" та малайзійського "Дарул Такзіма", поступово набираючи форму перед стартом офіційного сезону.

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