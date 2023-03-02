Роберто Де Дзербі та Мудрик можуть знову опинитися в одному клубі

"Челсі" претендує на головного тренера "Брайтона"

Італійський наставник англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі є одним із кандидатів на посаду головного тренера лондонського "Челсі".

Грем Поттер може втратити посаду через незадовільні результати, повідомляє Football Insider.

Кар'єра 43-річного Роберто Де Дзербі в англійській Прем'єр-лізі може виявитися карколомною. Влітку 2022 року він прийшов з донецького "Шахтаря" до місцевого "Брайтона" і зумів у найкоротші терміни дати результат, про який мріяли власники та вболівальники клубу.

Успіхи Роберто Де Дзербі

Сезон 2021/2022 "чайки" закінчили на дев'ятому місці у турнірній таблиці. Після 25 турів цього сезону "Брайтон" йде на восьмому рядку. При цьому у команди ще три матчі у запасі. Не виключено, що скромна команда зможе кваліфікуватись у Лізі Європи або навіть Лізі чемпіонів.

Успіхи Роберто Де Дзербі на чолі "Брайтона" не залишилися непоміченими. Керівництво "Челсі" розглядає італійського наставника на посаду головного тренера "Челсі". У столичному клубі повторюють, що повністю довіряють Грему Поттеру, проте результати "синіх" від цього не покращуються.

Контракт Роберто Де Дзербі з "Брайтоном" розрахований до літа 2026 року. Дострокове розірвання передбачає солідну суму неустойки, яку доведеться платити "Челсі". При цьому "сині" ще мають виплатити чималу суму Грему Поттеру за дострокове розірвання контракту.

Нагадаємо, напередодні завершився перенесений матч Прем'єр-ліги, у якому "Арсенал" розгромив "Евертон". Олександр Зінченко та Віталій Миколенко отримали високі оцінки за свою гру.